Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская Аравия приближается»
Нападающий «Ромы» поделился мнениями о своем возможном переезде на Ближний Восток
Бельгийский нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку, права на которого до сих пор принадлежат лондонскому «Челси», поделился мыслями относительно своего возможного переезда в Саудовскую Аравию:
«Саудовская Аравия не остановила бы меня. Там уровень только поднимется. Намного выше, чем многие думают. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. Все главные европейские топ-клубы знают это: Саудовская Аравия приближается».
В этом сезоне Ромелу Лукаку на правах аренды провел 47 матчей за «Рому», отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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