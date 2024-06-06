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  4. Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская Аравия приближается»
Саудовская Аравия
06 июня 2024, 19:33 |
701
0

Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская Аравия приближается»

Нападающий «Ромы» поделился мнениями о своем возможном переезде на Ближний Восток

06 июня 2024, 19:33 |
701
0
Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская Аравия приближается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку, права на которого до сих пор принадлежат лондонскому «Челси», поделился мыслями относительно своего возможного переезда в Саудовскую Аравию:

«Саудовская Аравия не остановила бы меня. Там уровень только поднимется. Намного выше, чем многие думают. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. Все главные европейские топ-клубы знают это: Саудовская Аравия приближается».

В этом сезоне Ромелу Лукаку на правах аренды провел 47 матчей за «Рому», отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Ромелу Лукаку Рома Рим Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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