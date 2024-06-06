Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская Аравия приближается»

Бельгийский нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку, права на которого до сих пор принадлежат лондонскому «Челси», поделился мыслями относительно своего возможного переезда в Саудовскую Аравию:

«Саудовская Аравия не остановила бы меня. Там уровень только поднимется. Намного выше, чем многие думают. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. Все главные европейские топ-клубы знают это: Саудовская Аравия приближается».

В этом сезоне Ромелу Лукаку на правах аренды провел 47 матчей за «Рому», отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.