Ярмоленко дал оценку нулевой ничьей Украины с Германией
Капитан сборной Украины считает результат положительным
Вингер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью в товарищеском матче против Германии (0:0).
«Я считаю, что игру с Германией мы можем занести, как положительную, потому что мы играли на выезде против сильного, очень серьезного соперника. Счет 0:0 для нас является положительным».
Спарринг против сборной Германии стал для 34-летнего Андрея Ярмоленко 117 поединком в футболке сборной Украины. Он является лучшим игроком в истории национальной команды по этому показателю, если не учитывать предателя Анатолия Тимощука, сыгравшего 144 матча.
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