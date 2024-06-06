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  4. Ярмоленко дал оценку нулевой ничьей Украины с Германией
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 19:06 |
215
0

Ярмоленко дал оценку нулевой ничьей Украины с Германией

Капитан сборной Украины считает результат положительным

06 июня 2024, 19:06 |
215
0
Ярмоленко дал оценку нулевой ничьей Украины с Германией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью в товарищеском матче против Германии (0:0).

«Я считаю, что игру с Германией мы можем занести, как положительную, потому что мы играли на выезде против сильного, очень серьезного соперника. Счет 0:0 для нас является положительным».

Спарринг против сборной Германии стал для 34-летнего Андрея Ярмоленко 117 поединком в футболке сборной Украины. Он является лучшим игроком в истории национальной команды по этому показателю, если не учитывать предателя Анатолия Тимощука, сыгравшего 144 матча.

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товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Андрей Ярмоленко
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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