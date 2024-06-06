Руслан Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ. Под его руководством «Александрия» сделала 21 ничью в 47 играх (44,7%). Прежний рекорд, принадлежавший Сергею Зайцеву («Металлург» З, «Карпаты») превзошел и наставник «Руха» Виталий Пономарев – 19 мировых в 43-х матчах (44,2%).

Любопытно, что в историческую топ-десятку «миролюбивых» вошли еще три тренера, работавшие в сезоне-2023/24 – Эдмар, Валерий Иващенко и Сергей Лавриненко. К слову, Иващенко повторил антирекорд чемпионатов (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) Игоря Гамулы по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,6 (18 в 30 играх).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые миролюбивые тренеры УПЛ (не менее 30 матчей)