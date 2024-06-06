Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ
Прежний рекорд чемпионатов побил и Виталий Пономарев
Руслан Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ. Под его руководством «Александрия» сделала 21 ничью в 47 играх (44,7%). Прежний рекорд, принадлежавший Сергею Зайцеву («Металлург» З, «Карпаты») превзошел и наставник «Руха» Виталий Пономарев – 19 мировых в 43-х матчах (44,2%).
Любопытно, что в историческую топ-десятку «миролюбивых» вошли еще три тренера, работавшие в сезоне-2023/24 – Эдмар, Валерий Иващенко и Сергей Лавриненко. К слову, Иващенко повторил антирекорд чемпионатов (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) Игоря Гамулы по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,6 (18 в 30 играх).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые миролюбивые тренеры УПЛ (не менее 30 матчей)
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Ничьи
|
Матчи
|
%
|
1.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Александрия
|
21
|
47
|
44,7
|
2.
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Рух
|
19
|
43
|
44,2
|
3.
|
Сергей ЗАЙЦЕВ
|
Металлург З, Карпаты
|
13
|
30
|
43,3
|
4.
|
ЭДМАР
|
Металлист 1925
|
14
|
35
|
40,0
|
5.
|
Игорь РАХАЕВ
|
Металлист
|
14
|
37
|
37,8
|
6.
|
Валерий ИВАЩЕНКО
|
Оболонь
|
11
|
30
|
36,7
|
7.
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
Звезда, Ингулец, Верес
|
26
|
73
|
35,6
|
8.
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Днепр
|
27
|
77
|
35,1
|
9.
|
Михаил ДУНЕЦ
|
Верес
|
15
|
43
|
34,9
|
10.
|
Юрий ВИРТ
|
Верес
|
23
|
67
|
34,3
|
11.
|
Виктор РЯШКО
|
Закарпатье
|
12
|
35
|
34,3
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