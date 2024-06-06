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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 17:46 |
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Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ

Прежний рекорд чемпионатов побил и Виталий Пономарев

06 июня 2024, 17:46 |
70
0
Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ
ФК Александрия. Руслан Ротань

Руслан Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ. Под его руководством «Александрия» сделала 21 ничью в 47 играх (44,7%). Прежний рекорд, принадлежавший Сергею Зайцеву («Металлург» З, «Карпаты») превзошел и наставник «Руха» Виталий Пономарев – 19 мировых в 43-х матчах (44,2%).

Любопытно, что в историческую топ-десятку «миролюбивых» вошли еще три тренера, работавшие в сезоне-2023/24 – Эдмар, Валерий Иващенко и Сергей Лавриненко. К слову, Иващенко повторил антирекорд чемпионатов (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) Игоря Гамулы по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,6 (18 в 30 играх).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые миролюбивые тренеры УПЛ (не менее 30 матчей)

Тренер

Клубы

Ничьи

Матчи

%

1.

Руслан РОТАНЬ

Александрия

21

47

44,7

2.

Виталий ПОНОМАРЕВ

Рух

19

43

44,2

3.

Сергей ЗАЙЦЕВ

Металлург З, Карпаты

13

30

43,3

4.

ЭДМАР

Металлист 1925

14

35

40,0

5.

Игорь РАХАЕВ

Металлист

14

37

37,8

6.

Валерий ИВАЩЕНКО

Оболонь

11

30

36,7

7.

Сергей ЛАВРИНЕНКО

Звезда, Ингулец, Верес

26

73

35,6

8.

Олег ПРОТАСОВ

Днепр

27

77

35,1

9.

Михаил ДУНЕЦ

Верес

15

43

34,9

10.

Юрий ВИРТ

Верес

23

67

34,3

11.

Виктор РЯШКО

Закарпатье

12

35

34,3

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итоги сезона УПЛ Руслан Ротань Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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