Молодежные турниры06 июня 2024, 17:43 | Обновлено 06 июня 2024, 17:49
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ВИДЕО. Вышел и забил. Волошин отправил 4-й мяч в ворота итальянцев
Украинская команда забила 4-й гол на 71-й минуте игры турнира Мориса Ревелло
06 июня 2024, 17:43 | Обновлено 06 июня 2024, 17:49
134
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6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.
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Украинская команда забила 4-й гол на 71-й минуте. Назар Волошин, выйдя на замену, сразу отправил мяч в ворота итальянцев (4:0).
ГОЛ! 4:0. Назар Волошин, 71 мин.
Видеозапись матча
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