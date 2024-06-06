ВИДЕО. Вышел и забил. Волошин отправил 4-й мяч в ворота итальянцев

6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

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Украинская команда забила 4-й гол на 71-й минуте. Назар Волошин, выйдя на замену, сразу отправил мяч в ворота итальянцев (4:0).

ГОЛ! 4:0. Назар Волошин, 71 мин.

Видеозапись матча