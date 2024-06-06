Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вышел и забил. Волошин отправил 4-й мяч в ворота итальянцев
Молодежные турниры
06 июня 2024, 17:43 | Обновлено 06 июня 2024, 17:49
134
0

ВИДЕО. Вышел и забил. Волошин отправил 4-й мяч в ворота итальянцев

Украинская команда забила 4-й гол на 71-й минуте игры турнира Мориса Ревелло

06 июня 2024, 17:43 | Обновлено 06 июня 2024, 17:49
134
0
ВИДЕО. Вышел и забил. Волошин отправил 4-й мяч в ворота итальянцев
Суспільне

6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда забила 4-й гол на 71-й минуте. Назар Волошин, выйдя на замену, сразу отправил мяч в ворота итальянцев (4:0).

ГОЛ! 4:0. Назар Волошин, 71 мин.

Видеозапись матча

По теме:
Украина U-23 отгрузила 4 мяча итальянцам на турнире во Франции
Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ
Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Италия сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Назар Волошин
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Бокс | 06 июня 2024, 04:54 2
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером

Александр считает, что бронзовому бомбардировщику пора завершать карьеру

Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис
Футбол | 06 июня 2024, 16:03 2
Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис
Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис

Будущее Шепелева и Андриевского еще не определено

«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Бокс | 06.06.2024, 06:31
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
Футбол | 06.06.2024, 09:46
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 06.06.2024, 07:08
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 10
Футбол
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
05.06.2024, 07:55 3
Футбол
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
05.06.2024, 22:40
Футбол
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
04.06.2024, 20:32 17
Футбол
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
05.06.2024, 08:40 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
05.06.2024, 21:20 4
Футбол
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем