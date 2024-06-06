Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет. Самым старшим стал 78-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу. В более «преклонном» возрасте работал в чемпионатах Украины только 80-летний Анатолий Заяев с запорожским «Металлургом» в сезоне-2012/13. К слову, в десятку самых возрастных тренеров в истории УПЛ вошел 66-летний тренер «Зари» Юрий Коваль. –

Список самых молодых «коучей» чемпионата возглавили годящиеся Луческу во внуки 35-летний тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк и на два года его старше наставник «Колоса» Александр Поздеев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 80 лет 311 дней Анатолий ЗАЯЕВ Металлург З 02.09.2012 Арсенал 0:3 (г) 78 лет 97 дней Мирча ЛУЧЕСКУ Динамо 03.11.2024 Шахтер 1:1 (д) 67 лет 248 дней Йожеф САБО Динамо 03.11.2007 Металлист 0:1 (д) 66 лет 333 дня Виктор НОСОВ Ворскла 17.06.2007 Ильичевец 3:0 (д) 66 лет 120 дней Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ Карпаты 26.05.2013 Таврия 1:1 (д) 66 лет 58 дней Юрий КОВАЛЬ Заря 25.05.2024 Колос 0:1 (д) 66 лет 51 день Александр ТОМАХ Металлург З 07.12.2014 Ильичевец 2:1 (г) 66 лет 19 дней Семен АЛЬТМАН Таврия 10.05.2012 Динамо 1:1 (г) 65 лет 126 дней Юрий СЕМИН Динамо 14.09.2012 Карпаты 3:1 (д) 65 лет 104 дня Мирон МАРКЕВИЧ Днепр 15.05.2016 Олимпик 1:1 (д) 64 года 307 дней Валентин ХОДУКИН Кривбасс 19.06.2004 Карпаты 0:2 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры в чемпионатах Украины

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 25 лет 214 дней Кирилл НЕСТЕРЕНКО Сталь Км 01.10.2017 Верес (г) 1:1 29 лет 120 дней Дарио ДРУДИ Звезда 21.08.2016 Черноморец (д) 0:1 31 год 231 день Роман ГАНДЗИН Львов 04.06.2023 Колос (г) 0:1 33 года 45 дней Иван ФЕДЫК Рух 23.08.2020 Ворскла (г) 2:5 33 года 63 дня Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Закарпатье 07.07.2001 Шахтер (г) 1:5 33 года 118 дней Юрий СЕВАСТЬЯНОВ Заря 05.03.1995 Торпедо (г) 0:4 33 года 234 дня Александр СЕВИДОВ Металлург Д 09.03.2003 Ворскла (д) 2:0 33 года 317 дней Игорь ЮРЧЕНКО Прикарпатье 19.07.1994 Днепр (д) 1:1 33 года 341 день Сергей МАРУСИН Одесса 07.03.1992 Нефтяник (д) 0:1 34 года 191 день Степан ЮРЧИШИН Карпаты 06.03.1992 Черноморец (г) 2:2

* на день первого матча.