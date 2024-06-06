Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет
Самым старшим стал Мирча Луческу, самым молодым – Олег Голодюк
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет. Самым старшим стал 78-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу. В более «преклонном» возрасте работал в чемпионатах Украины только 80-летний Анатолий Заяев с запорожским «Металлургом» в сезоне-2012/13. К слову, в десятку самых возрастных тренеров в истории УПЛ вошел 66-летний тренер «Зари» Юрий Коваль. –
Список самых молодых «коучей» чемпионата возглавили годящиеся Луческу во внуки 35-летний тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк и на два года его старше наставник «Колоса» Александр Поздеев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
80 лет 311 дней
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
Металлург З
|
02.09.2012
|
Арсенал
|
0:3 (г)
|
78 лет 97 дней
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Динамо
|
03.11.2024
|
Шахтер
|
1:1 (д)
|
67 лет 248 дней
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
03.11.2007
|
Металлист
|
0:1 (д)
|
66 лет 333 дня
|
Виктор НОСОВ
|
Ворскла
|
17.06.2007
|
Ильичевец
|
3:0 (д)
|
66 лет 120 дней
|
Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ
|
Карпаты
|
26.05.2013
|
Таврия
|
1:1 (д)
|
66 лет 58 дней
|
Юрий КОВАЛЬ
|
Заря
|
25.05.2024
|
Колос
|
0:1 (д)
|
66 лет 51 день
|
Александр ТОМАХ
|
Металлург З
|
07.12.2014
|
Ильичевец
|
2:1 (г)
|
66 лет 19 дней
|
Семен АЛЬТМАН
|
Таврия
|
10.05.2012
|
Динамо
|
1:1 (г)
|
65 лет 126 дней
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
14.09.2012
|
Карпаты
|
3:1 (д)
|
65 лет 104 дня
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Днепр
|
15.05.2016
|
Олимпик
|
1:1 (д)
|
64 года 307 дней
|
Валентин ХОДУКИН
|
Кривбасс
|
19.06.2004
|
Карпаты
|
0:2 (д)
* на день последнего матча.
Самые молодые тренеры в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
25 лет 214 дней
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
Сталь Км
|
01.10.2017
|
Верес (г)
|
1:1
|
29 лет 120 дней
|
Дарио ДРУДИ
|
Звезда
|
21.08.2016
|
Черноморец (д)
|
0:1
|
31 год 231 день
|
Роман ГАНДЗИН
|
Львов
|
04.06.2023
|
Колос (г)
|
0:1
|
33 года 45 дней
|
Иван ФЕДЫК
|
Рух
|
23.08.2020
|
Ворскла (г)
|
2:5
|
33 года 63 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Закарпатье
|
07.07.2001
|
Шахтер (г)
|
1:5
|
33 года 118 дней
|
Юрий СЕВАСТЬЯНОВ
|
Заря
|
05.03.1995
|
Торпедо (г)
|
0:4
|
33 года 234 дня
|
Александр СЕВИДОВ
|
Металлург Д
|
09.03.2003
|
Ворскла (д)
|
2:0
|
33 года 317 дней
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
19.07.1994
|
Днепр (д)
|
1:1
|
33 года 341 день
|
Сергей МАРУСИН
|
Одесса
|
07.03.1992
|
Нефтяник (д)
|
0:1
|
34 года 191 день
|
Степан ЮРЧИШИН
|
Карпаты
|
06.03.1992
|
Черноморец (г)
|
2:2
* на день первого матча.
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