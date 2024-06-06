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  4. Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 17:34 | Обновлено 06 июня 2024, 17:40
48
0

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет

Самым старшим стал Мирча Луческу, самым молодым – Олег Голодюк

06 июня 2024, 17:34 | Обновлено 06 июня 2024, 17:40
48
0
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет
ФК Динамо. Мирча Луческу

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2023/24 составил 49,7 лет. Самым старшим стал 78-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу. В более «преклонном» возрасте работал в чемпионатах Украины только 80-летний Анатолий Заяев с запорожским «Металлургом» в сезоне-2012/13. К слову, в десятку самых возрастных тренеров в истории УПЛ вошел 66-летний тренер «Зари» Юрий Коваль. –

Список самых молодых «коучей» чемпионата возглавили годящиеся Луческу во внуки 35-летний тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк и на два года его старше наставник «Колоса» Александр Поздеев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

80 лет 311 дней

Анатолий ЗАЯЕВ

Металлург З

02.09.2012

Арсенал

0:3 (г)

78 лет 97 дней

Мирча ЛУЧЕСКУ

Динамо

03.11.2024

Шахтер

1:1 (д)

67 лет 248 дней

Йожеф САБО

Динамо

03.11.2007

Металлист

0:1 (д)

66 лет 333 дня

Виктор НОСОВ

Ворскла

17.06.2007

Ильичевец

3:0 (д)

66 лет 120 дней

Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ

Карпаты

26.05.2013

Таврия

1:1 (д)

66 лет 58 дней

Юрий КОВАЛЬ

Заря

25.05.2024

Колос

0:1 (д)

66 лет 51 день

Александр ТОМАХ

Металлург З

07.12.2014

Ильичевец

2:1 (г)

66 лет 19 дней

Семен АЛЬТМАН

Таврия

10.05.2012

Динамо

1:1 (г)

65 лет 126 дней

Юрий СЕМИН

Динамо

14.09.2012

Карпаты

3:1 (д)

65 лет 104 дня

Мирон МАРКЕВИЧ

Днепр

15.05.2016

Олимпик

1:1 (д)

64 года 307 дней

Валентин ХОДУКИН

Кривбасс

19.06.2004

Карпаты

0:2 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры в чемпионатах Украины

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

25 лет 214 дней

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Сталь Км

01.10.2017

Верес (г)

1:1

29 лет 120 дней

Дарио ДРУДИ

Звезда

21.08.2016

Черноморец (д)

0:1

31 год 231 день

Роман ГАНДЗИН

Львов

04.06.2023

Колос (г)

0:1

33 года 45 дней

Иван ФЕДЫК

Рух

23.08.2020

Ворскла (г)

2:5

33 года 63 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье

07.07.2001

Шахтер (г)

1:5

33 года 118 дней

Юрий СЕВАСТЬЯНОВ

Заря

05.03.1995

Торпедо (г)

0:4

33 года 234 дня

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д

09.03.2003

Ворскла (д)

2:0

33 года 317 дней

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

19.07.1994

Днепр (д)

1:1

33 года 341 день

Сергей МАРУСИН

Одесса

07.03.1992

Нефтяник (д)

0:1

34 года 191 день

Степан ЮРЧИШИН

Карпаты

06.03.1992

Черноморец (г)

2:2

* на день первого матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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