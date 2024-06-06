WTA06 июня 2024, 17:39 |
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Завацкая вслед за Соболевой проиграла на турнире в Италии
Катарина не смогла победить шестою сеяную
06 июня 2024, 17:39 |
187
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).
В матче второго круга украинка уступила шестой сеяной мексиканке Ренаты Сарасуа (№102 WTA).
Бари. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 1:6, 2:6
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка тоже проиграла.
В следующем раунде Сарасуа сыграет против Панны Удварди (№132 WTA).
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