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  4. Завацкая вслед за Соболевой проиграла на турнире в Италии
WTA
06 июня 2024, 17:39 |
187
0

Завацкая вслед за Соболевой проиграла на турнире в Италии

Катарина не смогла победить шестою сеяную

06 июня 2024, 17:39 |
187
0
Завацкая вслед за Соболевой проиграла на турнире в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче второго круга украинка уступила шестой сеяной мексиканке Ренаты Сарасуа (№102 WTA).

Бари. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 1:6, 2:6

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка тоже проиграла.

В следующем раунде Сарасуа сыграет против Панны Удварди (№132 WTA).

Ранее турнир покинула Анастасия Соболева.

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Катарина Завацкая Рената Сарасуа WTA Бари
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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