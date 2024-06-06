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Молодежные турниры
06 июня 2024, 17:35 | Обновлено 06 июня 2024, 17:39
225
0

ВИДЕО. Сикан довел перевес Украины U-23 над Италией U-21 до разгромного

Украинская команда забила 3-й гол на 64-й минуте игры турнира Мориса Ревелло

06 июня 2024, 17:35 | Обновлено 06 июня 2024, 17:39
225
0
ВИДЕО. Сикан довел перевес Украины U-23 над Италией U-21 до разгромного
Суспільне

6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

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Украинская команда забила 3-й гол на 64-й минуте. Даниил Сикан довел перевес до разгромного (3:0).

ГОЛ! 3:0. Даниил Сикан, 64 мин.

Видеозапись матча

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Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Италия сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Даниил Сикан
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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