Молодежные турниры06 июня 2024, 17:35 | Обновлено 06 июня 2024, 17:39
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ВИДЕО. Сикан довел перевес Украины U-23 над Италией U-21 до разгромного
Украинская команда забила 3-й гол на 64-й минуте игры турнира Мориса Ревелло
06 июня 2024, 17:35 | Обновлено 06 июня 2024, 17:39
225
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6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.
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Украинская команда забила 3-й гол на 64-й минуте. Даниил Сикан довел перевес до разгромного (3:0).
ГОЛ! 3:0. Даниил Сикан, 64 мин.
Видеозапись матча
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