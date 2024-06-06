Молодежные турниры06 июня 2024, 17:23 | Обновлено 06 июня 2024, 17:34
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ВИДЕО. Издалека в девятку. Мартынюк забил шедевр итальянцам за Украину U-23
Украинская команда забила 2-й гол на 53-й минуте игры турнира Мориса Ревелло
06 июня 2024, 17:23 | Обновлено 06 июня 2024, 17:34
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6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.
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Украинская команда забила 2-й гол на 53-й минуте. Александр Мартынюк выстрелил издалека в девятку, забил шедевр итальянцам.
ГОЛ! 2:0. Александр Мартынюк, 53 мин.
Видеозапись матча
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