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Молодежные турниры
06 июня 2024, 17:23 | Обновлено 06 июня 2024, 17:34
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ВИДЕО. Издалека в девятку. Мартынюк забил шедевр итальянцам за Украину U-23

Украинская команда забила 2-й гол на 53-й минуте игры турнира Мориса Ревелло

06 июня 2024, 17:23 | Обновлено 06 июня 2024, 17:34
490
0
ВИДЕО. Издалека в девятку. Мартынюк забил шедевр итальянцам за Украину U-23
Суспільне

6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

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Украинская команда забила 2-й гол на 53-й минуте. Александр Мартынюк выстрелил издалека в девятку, забил шедевр итальянцам.

ГОЛ! 2:0. Александр Мартынюк, 53 мин.

Видеозапись матча

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Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Италия сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Александр Мартынюк
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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