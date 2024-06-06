Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хлань вывел Украину U-23 вперед в матче с Италией U-21
Молодежные турниры
06 июня 2024, 16:37 | Обновлено 06 июня 2024, 17:02
701
1

ВИДЕО. Хлань вывел Украину U-23 вперед в матче с Италией U-21

Украинская команда забила гол на 31-й минуте игры турнира Мориса Ревелло

06 июня 2024, 16:37 | Обновлено 06 июня 2024, 17:02
701
1
ВИДЕО. Хлань вывел Украину U-23 вперед в матче с Италией U-21
Суспільне

6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда забила гол на 31-й минуте. Максим Хлань вывел сборную Украины U-23 вперед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Максим Хлань, 23 мин.

Видеозапись матча

По теме:
Украина U-23 отгрузила 4 мяча итальянцам на турнире во Франции
Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Ротань возглавил список самых миролюбивых тренеров УПЛ
Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Италия сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Максим Хлань
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Бокс | 06 июня 2024, 06:31 0
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта

Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в Эр-Рияде

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
Футбол | 05 июня 2024, 21:20 4
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером

Владислав Лупашко покинул пост наставника команды «Ингулец»

Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Бокс | 05.06.2024, 23:59
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?
Футбол | 06.06.2024, 12:06
Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?
Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко
Футбол | 06.06.2024, 16:06
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Хлань - непогана альтернатива Мудрику на лівому фланзі ...  Якщо буде прогресувати , то гратиме у збірній і добротному європейському клубі .
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45
Бокс
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
05.06.2024, 22:40
Футбол
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
05.06.2024, 22:28 8
Футбол
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 65
Футбол
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 12
Футбол
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем