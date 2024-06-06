Молодежные турниры06 июня 2024, 16:37 | Обновлено 06 июня 2024, 17:02
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ВИДЕО. Хлань вывел Украину U-23 вперед в матче с Италией U-21
Украинская команда забила гол на 31-й минуте игры турнира Мориса Ревелло
06 июня 2024, 16:37 | Обновлено 06 июня 2024, 17:02
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6 июня в 16:00 проходит матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции играют сборные Украины U-23 и Италия U-21.
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Украинская команда забила гол на 31-й минуте. Максим Хлань вывел сборную Украины U-23 вперед (1:0).
ГОЛ! 1:0. Максим Хлань, 23 мин.
Видеозапись матча
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Комментарии 1
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Хлань - непогана альтернатива Мудрику на лівому фланзі ... Якщо буде прогресувати , то гратиме у збірній і добротному європейському клубі .
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