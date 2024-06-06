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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 16:19 | Обновлено 06 июня 2024, 16:26
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От начала до конца чемпионата проработали тренеры только пяти клубов

Дважды происходила «пересменка» наставников в пяти командах

06 июня 2024, 16:19 | Обновлено 06 июня 2024, 16:26
320
0
От начала до конца чемпионата проработали тренеры только пяти клубов
ФК Черноморец. Роман Григорчук

В сезоне-2023/24 с клубами УПЛ работал 31 тренер (24 отечественных и 7 иностранных), включая 10 дебютантов элитного дивизиона. Но только наставники пяти команд – «Александрии», «Кривбасса», «Оболони», «Руха» и «Черноморца» – прошли турнирную дистанцию со своими подопечными от начала до конца. Дважды в ходе чемпионата происходила смена «коучей» в «Днепре-1», «Заре», ЛНЗ, «Металлисте 1925» и «Шахтере», по разу – в «Вересе», «Ворскле», «Динамо», «Колосе», «Минае» и «Полесье».

По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 250-й матч в чемпионатах Украины провел Юрий Вернидуб, 200-й – Юрий Максимов, 150-й – Роман Григорчук. 100-е поражение потерпели команды Владимир Шарана. 350-й гол забили подопечные Юрия Вернидуба, 200-й – Романа Григорчука и Виктора Скрипника. 300-й мяч пропустили коллективы Юрия Вернидуба, 200-й – Романа Григорчука, 150-й – Виктора Скрипника, 100-й – Олега Дулуба и Сергея Лавриненко, Рубеж в 400 очков превзошли клубы Юрия Вернидуба, в 200 – Виктора Скрипника.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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