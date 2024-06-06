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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 18:56 | Обновлено 06 июня 2024, 18:57
802
1

Не Карпаты. Известно, кого может возглавить ушедший из Ингульца Лупашко

Молодой специалист ведет переговоры с ЛНЗ

06 июня 2024, 18:56 | Обновлено 06 июня 2024, 18:57
802
1
Не Карпаты. Известно, кого может возглавить ушедший из Ингульца Лупашко
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Украинский футбольный специалист Владислав Лупашко может стать главным тренером черкасского ЛНЗ, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, 37-летний коуч уже ведет переговоры с руководством клуба.

На данный момент команду возглавляет белорус Олег Дулуб. Под его руководством команда заняла 7-е место в дебютном для себя сезоне Украинской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Владислав Лупашко может заменить Мирона Маркевича на посту главного тренера львовских «Карпат».

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Дмитро Вербинський Источник: Zorya Londonsk
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