Не Карпаты. Известно, кого может возглавить ушедший из Ингульца Лупашко

Украинский футбольный специалист Владислав Лупашко может стать главным тренером черкасского ЛНЗ, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, 37-летний коуч уже ведет переговоры с руководством клуба.

На данный момент команду возглавляет белорус Олег Дулуб. Под его руководством команда заняла 7-е место в дебютном для себя сезоне Украинской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Владислав Лупашко может заменить Мирона Маркевича на посту главного тренера львовских «Карпат».