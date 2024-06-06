Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2023/24 стал Никита Шевченко. С 22 сентября 2023 года по 9 марта 2024-го голкипер «Александрии» держал свои ворота в неприкосновенности 435 минут подряд.

Шевченко показал и лучший результат в домашних матчах, причем с тем же показателем – 435 минут. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Полесья» Денис Бойко – 531 минута.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2023/24