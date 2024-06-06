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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 16:06 | Обновлено 06 июня 2024, 16:14
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Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко

Голкипер «Александрии» держал свои ворота на «замке» 435 минут кряду

06 июня 2024, 16:06 | Обновлено 06 июня 2024, 16:14
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0
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко
ФК Александрия. Никита Шевченко

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2023/24 стал Никита Шевченко. С 22 сентября 2023 года по 9 марта 2024-го голкипер «Александрии» держал свои ворота в неприкосновенности 435 минут подряд.

Шевченко показал и лучший результат в домашних матчах, причем с тем же показателем – 435 минут. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Полесья» Денис Бойко – 531 минута.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2023/24

Серия

Вратарь

Клуб

Период

435’

Никита ШЕВЧЕНКО

Александрия

22.09.2023 - 09.03.2024

413’

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

12.11.2023 - 03.03.2024

400’

Кирилл ФЕСЮН

Колос

17.09.2023 - 28.10.2023

393’

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Днепр-1

17.09.2023 - 12.11.2023

349’

Александр САПУТИН

Заря

05.12.2023 - 12.03.2024

341’

Дмитрий ЛЕДВИЙ

Рух

25.02.2024 - 16.03.2024

307’

Георгий БУЩАН

Динамо

03.11.2023 - 25.02.2024

287’

Александр РЫБКА

Оболонь

16.09.2023 - 20.10.2024

284’

Павел ИСЕНКО

Ворскла

29.10.2023 - 02.12.2023

270’

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

09.03.2024 - 30.03.2024

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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