Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2023/24 выдал Никита Шевченко
Голкипер «Александрии» держал свои ворота на «замке» 435 минут кряду
Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2023/24 стал Никита Шевченко. С 22 сентября 2023 года по 9 марта 2024-го голкипер «Александрии» держал свои ворота в неприкосновенности 435 минут подряд.
Шевченко показал и лучший результат в домашних матчах, причем с тем же показателем – 435 минут. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Полесья» Денис Бойко – 531 минута.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2023/24
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Период
|
435’
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Александрия
|
22.09.2023 - 09.03.2024
|
413’
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
12.11.2023 - 03.03.2024
|
400’
|
Кирилл ФЕСЮН
|
Колос
|
17.09.2023 - 28.10.2023
|
393’
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Днепр-1
|
17.09.2023 - 12.11.2023
|
349’
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
05.12.2023 - 12.03.2024
|
341’
|
Дмитрий ЛЕДВИЙ
|
Рух
|
25.02.2024 - 16.03.2024
|
307’
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
03.11.2023 - 25.02.2024
|
287’
|
Александр РЫБКА
|
Оболонь
|
16.09.2023 - 20.10.2024
|
284’
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
29.10.2023 - 02.12.2023
|
270’
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
09.03.2024 - 30.03.2024
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