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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 16:12 | Обновлено 06 июня 2024, 16:13
272
0

Источник: Верес подписал контракт с опытным бомбардиром Ворсклы

Руслан Степанюк должен стать игроком ровенского клуба

06 июня 2024, 16:12 | Обновлено 06 июня 2024, 16:13
272
0
Источник: Верес подписал контракт с опытным бомбардиром Ворсклы
ФК Ворскла. Руслан Степанюк

Ровенский «Верес» подписал контракт с бывшим нападающим полтавской «Ворсклы» Русланом Степанюком, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 32-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что ранее в СМИ неоднократно сообщалось о симпатии Степанюка к городу Ровно, ведь оттуда родом его жена.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Руслан Степанюк провел 27 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

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Руслан Степанюк Ворскла Полтава Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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