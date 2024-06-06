Источник: Верес подписал контракт с опытным бомбардиром Ворсклы
Руслан Степанюк должен стать игроком ровенского клуба
Ровенский «Верес» подписал контракт с бывшим нападающим полтавской «Ворсклы» Русланом Степанюком, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 32-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.
Стоит отметить, что ранее в СМИ неоднократно сообщалось о симпатии Степанюка к городу Ровно, ведь оттуда родом его жена.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Руслан Степанюк провел 27 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
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