Источник: Верес подписал контракт с опытным бомбардиром Ворсклы

Ровенский «Верес» подписал контракт с бывшим нападающим полтавской «Ворсклы» Русланом Степанюком, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 32-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что ранее в СМИ неоднократно сообщалось о симпатии Степанюка к городу Ровно, ведь оттуда родом его жена.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Руслан Степанюк провел 27 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.