Больше всего матчей на «ноль» в УПЛ-2023/24 провел Ризнык
25-летний голкипер «Шахтера» 13 раз уходил с поля без пропущенных голов
Самым «сухим» вратарем сезона-2023/24 стал Дмитрий Ризнык. В минувшем чемпионате 25-летний голкипер «Шахтера» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 13 играх из 27.
7 встреч Ризнык отыграл на «ноль» дома и 6, больше, чем кто-либо, – в гостях. У Дмитрия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 48,1%. А лучший результат на своем поле показал стаж ворот «Динамо» Георгий Бущан – 8 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сухие матчи вратарей в сезоне-2023/24
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
СМ (Д+Г)
|
И
|
%
|
1 (-*)
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
13 (7+6)
|
27
|
48,1
|
2 (-)
|
Кирилл ФЕСЮН
|
Колос
|
12 (7+5)
|
29
|
41,4
|
3 (-)
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
11 (8+3)
|
26
|
42,3
|
4 (-)
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
10 (5+5)
|
22
|
45,5
|
4 (7)
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Александрия
|
10 (7+3)
|
22
|
45,5
|
6 (2)
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Днепр-1
|
9 (4+5)
|
22
|
40,9
|
7 (-)
|
Дмитрий ЛЕДВИЙ
|
Рух
|
9 (4+5)
|
27
|
33,3
|
8 (-)
|
Денис БОЙКО
|
Полесье
|
7 (2+5)
|
21
|
33,3
|
9 (-)
|
Герман ПЕНЬКОВ
|
ЛНЗ
|
7 (2+5)
|
22
|
31,8
|
10 (3)
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
6 (4+2)
|
19
|
31,6
|
11 (-).
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
6 (2+4)
|
29
|
20,7
В скобках место в топ-10 в предыдущем сезоне.
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