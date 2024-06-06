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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 15:45 | Обновлено 06 июня 2024, 15:55
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Больше всего матчей на «ноль» в УПЛ-2023/24 провел Ризнык

25-летний голкипер «Шахтера» 13 раз уходил с поля без пропущенных голов

06 июня 2024, 15:45 | Обновлено 06 июня 2024, 15:55
80
0
Больше всего матчей на «ноль» в УПЛ-2023/24 провел Ризнык
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Самым «сухим» вратарем сезона-2023/24 стал Дмитрий Ризнык. В минувшем чемпионате 25-летний голкипер «Шахтера» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 13 играх из 27.

7 встреч Ризнык отыграл на «ноль» дома и 6, больше, чем кто-либо, – в гостях. У Дмитрия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 48,1%. А лучший результат на своем поле показал стаж ворот «Динамо» Георгий Бущан – 8 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей в сезоне-2023/24

Вратарь

Клуб

СМ (Д+Г)

И

%

1 (-*)

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

13 (7+6)

27

48,1

2 (-)

Кирилл ФЕСЮН

Колос

12 (7+5)

29

41,4

3 (-)

Георгий БУЩАН

Динамо

11 (8+3)

26

42,3

4 (-)

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

10 (5+5)

22

45,5

4 (7)

Никита ШЕВЧЕНКО

Александрия

10 (7+3)

22

45,5

6 (2)

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Днепр-1

9 (4+5)

22

40,9

7 (-)

Дмитрий ЛЕДВИЙ

Рух

9 (4+5)

27

33,3

8 (-)

Денис БОЙКО

Полесье

7 (2+5)

21

33,3

9 (-)

Герман ПЕНЬКОВ

ЛНЗ

7 (2+5)

22

31,8

10 (3)

Александр САПУТИН

Заря

6 (4+2)

19

31,6

11 (-).

Павел ИСЕНКО

Ворскла

6 (2+4)

29

20,7

В скобках место в топ-10 в предыдущем сезоне.

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цифры и факты Дмитрий Ризнык итоги сезона УПЛ Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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