Больше всего матчей на «ноль» в УПЛ-2023/24 провел Ризнык

Самым «сухим» вратарем сезона-2023/24 стал Дмитрий Ризнык. В минувшем чемпионате 25-летний голкипер «Шахтера» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 13 играх из 27.

7 встреч Ризнык отыграл на «ноль» дома и 6, больше, чем кто-либо, – в гостях. У Дмитрия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 48,1%. А лучший результат на своем поле показал стаж ворот «Динамо» Георгий Бущан – 8 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей в сезоне-2023/24

Вратарь Клуб СМ (Д+Г) И % 1 (-*) Дмитрий РИЗНЫК Шахтер 13 (7+6) 27 48,1 2 (-) Кирилл ФЕСЮН Колос 12 (7+5) 29 41,4 3 (-) Георгий БУЩАН Динамо 11 (8+3) 26 42,3 4 (-) Андрей КЛИЩУК Кривбасс 10 (5+5) 22 45,5 4 (7) Никита ШЕВЧЕНКО Александрия 10 (7+3) 22 45,5 6 (2) Евгений ВОЛЫНЕЦ Днепр-1 9 (4+5) 22 40,9 7 (-) Дмитрий ЛЕДВИЙ Рух 9 (4+5) 27 33,3 8 (-) Денис БОЙКО Полесье 7 (2+5) 21 33,3 9 (-) Герман ПЕНЬКОВ ЛНЗ 7 (2+5) 22 31,8 10 (3) Александр САПУТИН Заря 6 (4+2) 19 31,6 11 (-). Павел ИСЕНКО Ворскла 6 (2+4) 29 20,7

В скобках место в топ-10 в предыдущем сезоне.