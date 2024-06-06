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  4. Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 16:03 |
674
1

Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис

Будущее Шепелева и Андриевского еще не определено

06 июня 2024, 16:03 |
674
1
Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис
Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем трех полузащитников первой команды: Владимира Шепелева, Александра Андриевского и Сергея Булецы.

– Возможна ли аренда Шепелева и Андриевского, например, в «Зарю», «Днепр-1» или «Полесье»?

– Это не те игроки, которых нужно отдавать в аренду. Но мы готовы рассмотреть конкретные предложения от этих или других клубов.

– Какова судьба Булецы?

– Он принадлежит «Динамо» – поэтому возвращается к нам из «Заглембе». Скорее всего, поедет на первый сбор с командой, а там – решать тренеру.

Ранее Игорь Суркис сказал, что об уходе Владислава Супряги не может идти речи.

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Владимир Шепелев Александр Андриевский Игорь Суркис Сергей Булеца Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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zelc006
Експердний презік! Ні в брову, а суцільно у очко!
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