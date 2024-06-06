Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис
Будущее Шепелева и Андриевского еще не определено
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем трех полузащитников первой команды: Владимира Шепелева, Александра Андриевского и Сергея Булецы.
– Возможна ли аренда Шепелева и Андриевского, например, в «Зарю», «Днепр-1» или «Полесье»?
– Это не те игроки, которых нужно отдавать в аренду. Но мы готовы рассмотреть конкретные предложения от этих или других клубов.
– Какова судьба Булецы?
– Он принадлежит «Динамо» – поэтому возвращается к нам из «Заглембе». Скорее всего, поедет на первый сбор с командой, а там – решать тренеру.
Ранее Игорь Суркис сказал, что об уходе Владислава Супряги не может идти речи.
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