Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем трех полузащитников первой команды: Владимира Шепелева, Александра Андриевского и Сергея Булецы.

– Возможна ли аренда Шепелева и Андриевского, например, в «Зарю», «Днепр-1» или «Полесье»?

– Это не те игроки, которых нужно отдавать в аренду. Но мы готовы рассмотреть конкретные предложения от этих или других клубов.

– Какова судьба Булецы?

– Он принадлежит «Динамо» – поэтому возвращается к нам из «Заглембе». Скорее всего, поедет на первый сбор с командой, а там – решать тренеру.

Ранее Игорь Суркис сказал, что об уходе Владислава Супряги не может идти речи.