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  4. Вячеслав ФРИДМАН: «Аренда Супряги? Возможно»
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 15:53 |
269
0

Вячеслав ФРИДМАН: «Аренда Супряги? Возможно»

Коммерческий директор «Днепра-1» прокомментировал трансферные слухи

06 июня 2024, 15:53 |
269
0
Вячеслав ФРИДМАН: «Аренда Супряги? Возможно»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал трансферные слухи.

– Правда ли, что в ответ на трансфер Пихаленка «Днепр-1» арендует у «Динамо» Супрягу и Бенито?

– Супрягу – возможно. Есть определенное видение относительно него. Он играл у нас, и Супряга не против поиграть у нас, как говорят. По Бенито пока ничего сказать не могу. Может и будем еще кого-то арендовать у «Динамо». У них перебор игроков.

– Трансферный бан не помешает этому?

– Да нет, мы решаем все вопросы. Деньги на счетах есть, это все трудности вывода валюты из Украины. Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопросы. Нелегко, никому не легко. Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет.

Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что об уходе Владислава Супряги не может идти речи.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Александр Пихаленок Днепр-1 Владислав Супряга трансферы УПЛ Бенито Вячеслав Фридман
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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