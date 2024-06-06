Вячеслав ФРИДМАН: «Аренда Супряги? Возможно»
Коммерческий директор «Днепра-1» прокомментировал трансферные слухи
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал трансферные слухи.
– Правда ли, что в ответ на трансфер Пихаленка «Днепр-1» арендует у «Динамо» Супрягу и Бенито?
– Супрягу – возможно. Есть определенное видение относительно него. Он играл у нас, и Супряга не против поиграть у нас, как говорят. По Бенито пока ничего сказать не могу. Может и будем еще кого-то арендовать у «Динамо». У них перебор игроков.
– Трансферный бан не помешает этому?
– Да нет, мы решаем все вопросы. Деньги на счетах есть, это все трудности вывода валюты из Украины. Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопросы. Нелегко, никому не легко. Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет.
Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что об уходе Владислава Супряги не может идти речи.
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