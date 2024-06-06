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  4. Игорь СУРКИС: «Об уходе Супряги не может идти речи»
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 15:32 |
1489
5

Игорь СУРКИС: «Об уходе Супряги не может идти речи»

Президент «Динамо» Киев прокомментировал слухи о будущем Владислава и Бенито

06 июня 2024, 15:32 |
1489
5
Игорь СУРКИС: «Об уходе Супряги не может идти речи»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи относительно будущего нападающих Владислава Супряги и Бенито, которых СМИ сватают в «Днепр-1».

– Насколько соответствует действительности информация о том, что после перехода в «Динамо» Пихаленка вы отдаете «Днепру-1» Бенито и Супрягу?

– Нет на сколько. После перехода в Динамо Пихаленка мы отдаем «Днепру-1» деньги. Живые конкретные деньги. У нас нет возможности разбрасываться футболистами. Если кто забыл – нам нужно проходить квалификацию Лиги чемпионов, а в команде много сборников, которые не начнут подготовку к новому сезону в общей группе. Более того, в июле нужно будет кого-то отдать на Олимпиаду.

Я не могу подставлять тренера, забирая у него еще кого-то из игроков накануне первого сбора. Если бы у нас было предложение от «Днепра-1» по Бенито, мы бы его рассмотрели, но такого предложения не было! Что касается Супряги, то он набрал весной хорошую форму, был в своем идеальном весе, отлично вышел против того же «Днепра-1», отдал голевую передачу Проблема в том, что после этого он подхватил сложную вирусную инфекцию и какое-то время лечился. Сейчас о его уходе из клуба не может идти речи.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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uausa
Набрав форму і ідеальну вагу на один матч? Не продавай ні за які гроші!!
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+1
Андрей⚒️
Годы идут, но Суркис по прежнему не отпускает Супрягу
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+1
AK.228
Ну зрозуміло
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0
Лига
Суркис супругу свою любит и не изменяет ей  даже было предложение из серии А, ну не продал за 300 млн супругу  
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-1
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