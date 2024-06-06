Источник: клуб УПЛ может подписать защитника из Либерии

Черкасский ЛНЗ интересуется либерийским защитником словенского «Копера» Марком Пабаем, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, сейчас ходят активные слухи о переходе 23-летнего футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги. Отмечается, что он вряд ли станет последним легионером, который пополнит состав команды Олега Дулуба.

В этом сезоне чемпионата Словении Марк Пабай провел 31 матч, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.