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  4. Источник: клуб УПЛ может подписать защитника из Либерии
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 15:14 |
853
0

Источник: клуб УПЛ может подписать защитника из Либерии

Марк Пабай заинтересовал ЛНЗ

06 июня 2024, 15:14 |
853
0
Источник: клуб УПЛ может подписать защитника из Либерии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Пабай

Черкасский ЛНЗ интересуется либерийским защитником словенского «Копера» Марком Пабаем, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, сейчас ходят активные слухи о переходе 23-летнего футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги. Отмечается, что он вряд ли станет последним легионером, который пополнит состав команды Олега Дулуба.

В этом сезоне чемпионата Словении Марк Пабай провел 31 матч, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

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