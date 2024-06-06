Украина. Премьер лига06 июня 2024, 15:14 |
853
0
Источник: клуб УПЛ может подписать защитника из Либерии
Марк Пабай заинтересовал ЛНЗ
06 июня 2024, 15:14 |
853
0
Черкасский ЛНЗ интересуется либерийским защитником словенского «Копера» Марком Пабаем, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, сейчас ходят активные слухи о переходе 23-летнего футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги. Отмечается, что он вряд ли станет последним легионером, который пополнит состав команды Олега Дулуба.
В этом сезоне чемпионата Словении Марк Пабай провел 31 матч, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июня 2024, 21:55 3
Жасмин Паолини и Мирра Андреева добыли сенсационные победы
Бокс | 06 июня 2024, 05:45 0
Александр отметил уровень Дерека Чисоры
Футбол | 06.06.2024, 14:50
Бокс | 05.06.2024, 23:59
Футбол | 06.06.2024, 12:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2024, 21:56 65
Футбол
05.06.2024, 18:05 10
05.06.2024, 10:31 12
04.06.2024, 22:58 3
05.06.2024, 21:20 4
06.06.2024, 06:31
05.06.2024, 22:28 8