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  4. Источник: Калитвинцев и Чурко заинтересовали клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
06 июня 2024, 14:50 |
1331
0

Источник: Калитвинцев и Чурко заинтересовали клуб Первой лиги

«Металлист 1925» нацелился на опытных полузащитников

06 июня 2024, 14:50 |
1331
0
Источник: Калитвинцев и Чурко заинтересовали клуб Первой лиги
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Харьковский «Металлист 1925» интересуется опытными украинскими полузащитниками: Владиславом Калитвинцевым и Вячеславом Чурко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Калитвинцев в конце мая официально покинул «Александрию». Сейчас 31-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Контракт Чурка с луганской «Зарей» действует только до июня 2024 года. Его приход также может быть бесплатным для харьковчан.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» близок к подписанию вратаря «Ворсклы» Павла Исенко.

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Владислав Калитвинцев Вячеслав Чурко Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины свободный агент ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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