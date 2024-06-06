Источник: Калитвинцев и Чурко заинтересовали клуб Первой лиги
«Металлист 1925» нацелился на опытных полузащитников
Харьковский «Металлист 1925» интересуется опытными украинскими полузащитниками: Владиславом Калитвинцевым и Вячеславом Чурко. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Калитвинцев в конце мая официально покинул «Александрию». Сейчас 31-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Контракт Чурка с луганской «Зарей» действует только до июня 2024 года. Его приход также может быть бесплатным для харьковчан.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» близок к подписанию вратаря «Ворсклы» Павла Исенко.
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