Источник: Калитвинцев и Чурко заинтересовали клуб Первой лиги

Харьковский «Металлист 1925» интересуется опытными украинскими полузащитниками: Владиславом Калитвинцевым и Вячеславом Чурко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Калитвинцев в конце мая официально покинул «Александрию». Сейчас 31-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Контракт Чурка с луганской «Зарей» действует только до июня 2024 года. Его приход также может быть бесплатным для харьковчан.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» близок к подписанию вратаря «Ворсклы» Павла Исенко.