Александр ПОВОРОЗНЮК: «Любенович хочет что-то доказать в этой жизни»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал назначение нового главного тренера Желько Любеновича.

– Как прошли переговоры с Любеновичем?

– Прекрасно! Желько Любенович – главный тренер «Ингульца». Это уже официально. Контракт заключен на 3 года.

– Были ли какие-то споры во время переговоров?

– Вообще нет. Желько – простой, нормальный человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни. Поэтому все нормально, вопросов нет никаких.

– Какие задачи на сезон? Остаться в УПЛ?

– Да, остаться в УПЛ без переходных матчей. А уже в следующем сезоне будем смотреть. Поговорили о комплектации, экипировке.

– Общались на тему фамилий игроков, которые хотел бы видеть новый главный тренер?

– Конечно, но об этом чуть позже.

– Были там игроки «Миная»?

– Нет. Фамилии игроков этой команды не звучали.

– Может, еще какие-то интересные нюансы, прописанные в контракте?

– Все в общем порядке прошло. Не думал, что так легко пройдут переговоры. Потому что до него я встречался со многими тренерами, понял, что на сегодня легче найти молодого тренера с амбициями и дать ему шанс. Радуюсь, что сначала не ошибся в Лупашко и теперь думаю, что не ошибусь в новом главном тренере. Были определенные переговоры с Лавриненко, Кучуком, но до чего-то конкретного не дошли.