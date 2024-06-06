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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 13:23 | Обновлено 06 июня 2024, 13:24
1257
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Любенович хочет что-то доказать в этой жизни»

Президент «Ингульца» прокомментировал назначение нового главного тренера

06 июня 2024, 13:23 | Обновлено 06 июня 2024, 13:24
1257
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Любенович хочет что-то доказать в этой жизни»
Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал назначение нового главного тренера Желько Любеновича.

– Как прошли переговоры с Любеновичем?

– Прекрасно! Желько Любенович – главный тренер «Ингульца». Это уже официально. Контракт заключен на 3 года.

– Были ли какие-то споры во время переговоров?

– Вообще нет. Желько – простой, нормальный человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни. Поэтому все нормально, вопросов нет никаких.

– Какие задачи на сезон? Остаться в УПЛ?

– Да, остаться в УПЛ без переходных матчей. А уже в следующем сезоне будем смотреть. Поговорили о комплектации, экипировке.

– Общались на тему фамилий игроков, которые хотел бы видеть новый главный тренер?

– Конечно, но об этом чуть позже.

– Были там игроки «Миная»?

– Нет. Фамилии игроков этой команды не звучали.

– Может, еще какие-то интересные нюансы, прописанные в контракте?

– Все в общем порядке прошло. Не думал, что так легко пройдут переговоры. Потому что до него я встречался со многими тренерами, понял, что на сегодня легче найти молодого тренера с амбициями и дать ему шанс. Радуюсь, что сначала не ошибся в Лупашко и теперь думаю, что не ошибусь в новом главном тренере. Были определенные переговоры с Лавриненко, Кучуком, но до чего-то конкретного не дошли.

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Александр Поворознюк Желько Любенович Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Перець
Та він вже довів в кінці сезону не вистачило кількох ігор ,щоб Минай залишився в вищій лізі 
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