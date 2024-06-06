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  4. Катарина Завацкая – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 июня 2024, 12:30 |
215
0

Катарина Завацкая – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Бари

06 июня 2024, 12:30 |
215
0
Катарина Завацкая – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

6 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче второго круга украинка сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA). Время начала поединка – 16:30 по Киеву, после матча с участием Анастасии Соболевой.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Соболевой (№227 WTA) или Панны Удварди (№132 WTA).

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Рената Сарасуа Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Бари
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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