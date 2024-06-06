Катарина Завацкая – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Бари
6 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).
В матче второго круга украинка сыграет против шестой сеяной мексиканки Ренаты Сарасуа (№102 WTA). Время начала поединка – 16:30 по Киеву, после матча с участием Анастасии Соболевой.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Анастасии Соболевой (№227 WTA) или Панны Удварди (№132 WTA).
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