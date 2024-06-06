Анастасия Соболева – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№227 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче второго круга основы украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против Панны Удварди из Венгрии (№132 WTA). Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ренаты Сарасуа (№102 WTA) или Катарины Завацкой (№196 WTA).

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