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  4. Анастасия Соболева – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 июня 2024, 12:12 | Обновлено 06 июня 2024, 12:14
67
0

Анастасия Соболева – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Бари

06 июня 2024, 12:12 | Обновлено 06 июня 2024, 12:14
67
0
Анастасия Соболева – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

6 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№227 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бари (Италия).

В матче второго круга основы украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против Панны Удварди из Венгрии (№132 WTA). Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ренаты Сарасуа (№102 WTA) или Катарины Завацкой (№196 WTA).

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смотреть онлайн Анастасия Соболева WTA Бари Панна Удварди
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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