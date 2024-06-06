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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 11:59 | Обновлено 06 июня 2024, 12:12
1617
0

Президент Ингульца: «Просто так отпустил Лупашко. Не хочу денег, ничего»

Поворознюк считает, что наставник перерос уровень команды

06 июня 2024, 11:59 | Обновлено 06 июня 2024, 12:12
1617
0
Президент Ингульца: «Просто так отпустил Лупашко. Не хочу денег, ничего»
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что отпустил тренера Владислава Лупашко, который вывел команду в УПЛ, без компенсации, несмотря на новый контракт.

«Я лично вижу, что мозгом Лупашко просто перерос «Ингулец». В будущем вы поймете, насколько это уникальный тренер. Когда официально на «Ингулец» пришли предложения от 4-х клубов УПЛ и двух зарубежных клубов, понял, что не буду держать молодого тренера, как и молодого футболиста, если увижу в нем дальнейшее развитие. Поэтому мы вместе поговорили, что без всяких денег я отпускаю его».

«Куда он уйдет? Не знаю, решение он еще не принял. Хочу поблагодарить его за этот незабываемый сезон, за те эмоции, которые Лупашко нам всем подарил. Не хочу ни денег, ничего, просто хочу дать ему возможность сделать свое будущее».

«Скажу вам больше. Мы с Лупашко недавно переподписали на контракт на 3 года, но сейчас его разрываем и отпускаем Владислава», – сказал Поворознюк.

Новым тренером команды может стать Желько Любенович.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк назначение тренера Ингулец Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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