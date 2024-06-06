Ребров оценил игру Довбика и назвал отличие Цыганкова в Динамо и Жироне

Тренер сборной Украины Сергей Ребров доволен, что хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик провели успешный сезон в чемпинате Испании в составе «Жироны».

«Артем заслужил награду лучшего бомбардира Ла Лиги. И не только из-за голов. Он всегда думает про команду, занял еще первое место по гол + пас, что тоже важно. Я вижу его работу на поле, и это очень полезный игрок для сборной. Хорошо, что у него есть практика на таком уровне».

«Цыганков? Хорошо, что у него в «Жироне» стало меньше травм. В «Динамо» у него были травмы, он много пропускал тренировки и матчи. Важно, что он последние матчи в Испании играл по 90 минут», — сказал Ребров.

Довбик в Ла Лиге забил 24 гола и сделал 7 ассистов, у Цыганкова 8 голов и 7 результативных передач.