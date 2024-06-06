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  4. Ребров оценил игру Довбика и назвал отличие Цыганкова в Динамо и Жироне
Испания
06 июня 2024, 11:11 |
811
0

Ребров оценил игру Довбика и назвал отличие Цыганкова в Динамо и Жироне

Тренер сборной очень доволен дуэтом игроков Жироны

06 июня 2024, 11:11 |
811
0
Ребров оценил игру Довбика и назвал отличие Цыганкова в Динамо и Жироне
AS. Цыганков и Довбик

Тренер сборной Украины Сергей Ребров доволен, что хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик провели успешный сезон в чемпинате Испании в составе «Жироны».

«Артем заслужил награду лучшего бомбардира Ла Лиги. И не только из-за голов. Он всегда думает про команду, занял еще первое место по гол + пас, что тоже важно. Я вижу его работу на поле, и это очень полезный игрок для сборной. Хорошо, что у него есть практика на таком уровне».

«Цыганков? Хорошо, что у него в «Жироне» стало меньше травм. В «Динамо» у него были травмы, он много пропускал тренировки и матчи. Важно, что он последние матчи в Испании играл по 90 минут», — сказал Ребров.

Довбик в Ла Лиге забил 24 гола и сделал 7 ассистов, у Цыганкова 8 голов и 7 результативных передач.

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Сергей Ребров Виктор Цыганков Артем Довбик сборная Украины по футболу Жирона
Иван Зинченко Источник: Анна Реброва
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