Источник: защитник Зари станет игроком Черноморца

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко станет игроком одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

Стоит отметить, что контракт 33-летнего футболиста с «мужиками» действует до конца июня, то есть переход в состав «моряков» состоится на правах свободного агента.

В этом сезоне Богдан Бутко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что вратарем «Черноморца» Даниилом Варакутой интересуется «Колос».