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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 11:41 | Обновлено 06 июня 2024, 11:55
1013
1

Источник: защитник Зари станет игроком Черноморца

Богдан Бутко покинет луганчан на правах свободного агента

06 июня 2024, 11:41 | Обновлено 06 июня 2024, 11:55
1013
1
Источник: защитник Зари станет игроком Черноморца
ФК Заря. Богдан Бутко

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко станет игроком одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

Стоит отметить, что контракт 33-летнего футболиста с «мужиками» действует до конца июня, то есть переход в состав «моряков» состоится на правах свободного агента.

В этом сезоне Богдан Бутко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что вратарем «Черноморца» Даниилом Варакутой интересуется «Колос».

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Богдан Бутко Заря Луганск Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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alex belogubko
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