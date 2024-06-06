Источник: защитник Зари станет игроком Черноморца
Богдан Бутко покинет луганчан на правах свободного агента
Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко станет игроком одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.
Стоит отметить, что контракт 33-летнего футболиста с «мужиками» действует до конца июня, то есть переход в состав «моряков» состоится на правах свободного агента.
В этом сезоне Богдан Бутко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что вратарем «Черноморца» Даниилом Варакутой интересуется «Колос».
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