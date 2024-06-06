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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 10:50 | Обновлено 06 июня 2024, 11:12
476
0

СТЕПАНЕНКО – о завершении карьеры: «Я смотрю на Модрича, Пепе, Левандовски»

Игрок готов продолжать выступления

06 июня 2024, 10:50 | Обновлено 06 июня 2024, 11:12
476
0
СТЕПАНЕНКО – о завершении карьеры: «Я смотрю на Модрича, Пепе, Левандовски»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

34-летний хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко еще не определился с тем, когда завершит карьеру, однако берет пример с футбольных долгожителей Пепе (41 год), Луки Модрича (38 лет), Тиаго Силвы (39 лет) и других.

«Я люблю футбол, мне нравится. И если я вижу, что тяну уровень, то почему нет. Я смотрю на таких людей, как Модрич, Пепе, Тиаго Силва, Левандовски, Джеко – можно много называть».

«Если правильно к себе относиться, то почему не играть. Я не могу сказать, сколько еще буду играть. У меня еще год по контракту, и делаю все, чтобы оставаться на высоком уровне», – сказал Степаненко.

Сейчас игрок находится в сборной Украины и готовится к Евро-2024.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Пепе Лука Модрич Тиаго Силва Роберт Левандовски
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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