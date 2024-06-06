В Полесье подтвердили подписание вратаря Днепра-1

Клуб «Полесье» еще официально не подтвердил подписание вратаря «Днепра-1» Евгения Волынца, однако вице-президент Владимир Тесля сообщил, кто игрок уже оформил контракт.

«Мы узнали, что он прекращает сотрудничество с «Днепром-1». Мы включились, договорились. Такой голкипер нам нужен. Как раз под еврокубки, да и сезон длинный, нам нужна глубина состава. Этот год показал нам, что когда травмированы многие игроки основы, то возникали проблемы. Это опыт – теперь понимаем, что глубина состава – очень важная история. Сделали выводы из этого всего».

«Мы уже закрыли нашу селекцию до сборов. На сборах команда уже соберется в обновленном состоянии и начнет готовиться к первым еврокубковым матчам», – сказал Тесля.

Ранее клуб подписал экс-игроков «Днепра-1» Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко.