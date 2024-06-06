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  4. В Полесье подтвердили подписание вратаря Днепра-1
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 10:25 |
1455
1

В Полесье подтвердили подписание вратаря Днепра-1

Волынец перейдет в житомирскую команду

06 июня 2024, 10:25 |
1455
1
В Полесье подтвердили подписание вратаря Днепра-1
ФК Днепр-1. Евгений Волынец

Клуб «Полесье» еще официально не подтвердил подписание вратаря «Днепра-1» Евгения Волынца, однако вице-президент Владимир Тесля сообщил, кто игрок уже оформил контракт.

«Мы узнали, что он прекращает сотрудничество с «Днепром-1». Мы включились, договорились. Такой голкипер нам нужен. Как раз под еврокубки, да и сезон длинный, нам нужна глубина состава. Этот год показал нам, что когда травмированы многие игроки основы, то возникали проблемы. Это опыт – теперь понимаем, что глубина состава – очень важная история. Сделали выводы из этого всего».

«Мы уже закрыли нашу селекцию до сборов. На сборах команда уже соберется в обновленном состоянии и начнет готовиться к первым еврокубковым матчам», – сказал Тесля.

Ранее клуб подписал экс-игроков «Днепра-1» Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко.

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Евгений Волынец Полесье Житомир Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Владимир Тесля
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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Dfs2262ar
От нашо нам позоритись із цим Дніпром в єврокубках???
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