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Англия
06 июня 2024, 09:28 |
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Глава Манчестер Сити высказался о будущем Гвардиолы

Мубарак рассчитывает, что тренер останется

06 июня 2024, 09:28 |
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Глава Манчестер Сити высказался о будущем Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Глава «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак за год до завершения контракта тренера Жузепа Гвардиолы надеется, что специалист оформит новый договор.

«Тяжело даже выразить словами, что Гвардиола сделал для нашего клуба. Он побил почти все возможные рекорды. Шесть титулов АПЛ за последние семь лет, четыре подряд... И количество трофеев только увеличивается».

«Футбол в Англии изменился благодаря стилю, который Жузеп принес в чемпионат. Он всегда был привержен клубу и каждому контракту, который он подписывал с нами. Его будущее, как и всегда, мы определим вместе, и я не сомневаюсь, что мы найдем правильное решение», – сказал Мубарак.

Ранее Гвардиола намекал, что скорее покинет команду, чем подпишет новый договор.

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Халдун Аль-Мубарак Манчестер Сити Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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