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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 08:45 | Обновлено 06 июня 2024, 08:46
2079
1

Новичок Динамо рассказал о разговоре с Ярмоленко и любимой позиции на поле

Брагару предпочитает действовать вингером

06 июня 2024, 08:45 | Обновлено 06 июня 2024, 08:46
2079
1
Новичок Динамо рассказал о разговоре с Ярмоленко и любимой позиции на поле
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Новичок «Динамо» Максим Брагару, который подписал с киевлянами контракт на четыре года, рассказал о своем переходе, а также любимой позиции на поле.

Футболист может сыграть на левом фланге, а также правым вингером.

– Поздравляем с переходом в «Динамо», что чувствуете по этому поводу?

– Конечно, очень счастлив! Это была моя мечта. «Динамо» – большой клуб со славной историей, топ-команда, и я очень счастлив теперь быть частью такой команды.

– Знали ли заранее об интересе «Динамо» к вам? Слухи о вашем переходе ходили еще давно…

– Зимой я уже конкретно знал, что есть интерес ко мне со стороны «Динамо».

– Как долго происходил переход? Сразу согласились на предложение киевлян?

– Относительно недолго. До того, как подписать контракт, у меня был разговор с Андреем Ярмоленко. Для меня было за честь пообщаться с таким человеком, легендой, топ-футболистом. После общения с ним без сомнений принял для себя важное решение.

– Вы – воспитанник одесского футбола, это ваш первый переезд в другой город?

– Да, я впервые покидаю родную Одессу и переезжаю в другой город.

– Вы можете сыграть на нескольких позициях, в частности, левого защитника и правого вингера, а где больше нравится лично вам?

– Я стараюсь прогрессировать на каждой позиции, где меня видит тренер. Но любимой для меня позиция вингера.

– Универсализм – очень ценное качество в современном футболе, можно ли сказать, что оно вам присуще в полной мере?

– Думаю, что да, поскольку в течение двух лет я играл на разных позициях.

– Вы сейчас в расположении олимпийской сборной Украины, в составе которой участвуете в международном турнире, который проходит во Франции. Подготовка к Олимпийским Играм в разгаре?

– Для нас на данном этапе важна каждая игра, чтобы в первую очередь улучшить понимание игры, быть одним целым и через матчи становиться лучше.

– Для наших футболистов, в том числе и для вас, это первый подобный опыт. Чего ожидаете от выступлений на Олимпиаде?

– Для Украины это первое попадание на Олимпийские игры. Хочется достойно представить Родину, проявлять себя, показывать свою лучшую игру и бороться за самые высокие места.

– Какие цели ставите перед собой в составе «Динамо»? Или с нетерпением ожидаете дебюта в еврокубках?

– Цели только максимальные. От себя буду делать все возможное, чтобы прогрессировать и становиться лучше с каждым днем. Еврокубки – это моя мечта, так что очень жду этого момента.

– Какие теперь планы? Когда сможете присоединиться к «Динамо»?

– На данный момент я с олимпийской сборной во Франции. После турнира будет время отдохнуть, и в 20 числах июня уже присоединюсь к «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Брагару Андрей Ярмоленко
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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FunnyCat_____
Пока что трансферная компания ДК на 5 балов 
И главное что новички приезжают перед сборами 
Ждём еще ЦЗ из Форталезы и шахтеру придется еще тариф поднимать на свет, чтобы обеспечить судеек на новый сезон!
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