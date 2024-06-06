Другие новости06 июня 2024, 07:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 июня 2024, 07:51 |
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В пятницу, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Гибралтар – Уэльс
21:45 Нидерланды – Канада
ТЕННИС
16:00 Ига Свентек – Коко Гофф
КИБЕРСПОРТ
14:00 BIG – Eternal Fire
15:30 Астралис – ENCE
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