СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня

В пятницу, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Гибралтар – Уэльс

41.00 – 15.00 – 1.02

21:45 Нидерланды – Канада

1.32 – 5.40 – 9.10

ТЕННИС

16:00 Ига Свентек – Коко Гофф

1.15 – 5.95

КИБЕРСПОРТ

14:00 BIG – Eternal Fire

2.45 – 1.56

15:30 Астралис – ENCE

1.30 – 3.59