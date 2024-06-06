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06 июня 2024, 07:51 |
117
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 июня 2024, 07:51 |
117
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Гибралтар – Уэльс

Ggbet 41.00 – 15.00 – 1.02

21:45 Нидерланды – Канада

Ggbet 1.32 – 5.40 – 9.10

ТЕННИС

16:00 Ига Свентек – Коко Гофф

Ggbet 1.15 – 5.95

КИБЕРСПОРТ

14:00 BIG – Eternal Fire

Ggbet 2.45 – 1.56

15:30 Астралис – ENCE

Ggbet 1.30 – 3.59

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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