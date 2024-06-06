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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 07:28 | Обновлено 06 июня 2024, 07:40
247
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем Польша – Украина. Смотреть LIVE

Наставник ответит на вопросы журналистов перед вторым контрольным матчем

06 июня 2024, 07:28 | Обновлено 06 июня 2024, 07:40
247
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Польша – Украина. Смотреть LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 июня сборная Украины сыграет второй из трех контрольных матчей перед Евро-2024, а соперником будет сборная Польши. 6 июня тренер Сергей Ребров проведет традиционную пресс-конференцию.

Мероприятие начнется в 18:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в первом контрольном матче сыграла с Германией 0:0. После игры с Польшей состоится встреча с Молдовой.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 смотреть онлайн сборная Польши по футболу Польша - Украина
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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