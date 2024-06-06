Украина. Премьер лига06 июня 2024, 07:28 | Обновлено 06 июня 2024, 07:40
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Пресс-конференция Реброва перед матчем Польша – Украина. Смотреть LIVE
Наставник ответит на вопросы журналистов перед вторым контрольным матчем
06 июня 2024, 07:28 | Обновлено 06 июня 2024, 07:40
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7 июня сборная Украины сыграет второй из трех контрольных матчей перед Евро-2024, а соперником будет сборная Польши. 6 июня тренер Сергей Ребров проведет традиционную пресс-конференцию.
Мероприятие начнется в 18:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в первом контрольном матче сыграла с Германией 0:0. После игры с Польшей состоится встреча с Молдовой.
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