Пресс-конференция Реброва перед матчем Польша – Украина. Смотреть LIVE

7 июня сборная Украины сыграет второй из трех контрольных матчей перед Евро-2024, а соперником будет сборная Польши. 6 июня тренер Сергей Ребров проведет традиционную пресс-конференцию.

Мероприятие начнется в 18:30.

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Сборная Украины в первом контрольном матче сыграла с Германией 0:0. После игры с Польшей состоится встреча с Молдовой.