Чемпионат Европы06 июня 2024, 07:15 |
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Холанд близок к статусу лучшего бомбардира сборной. Сколько осталось забить
Эрлинг лишь в трех голах от звания лучшего
06 июня 2024, 07:15 |
671
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд в контрольном матче против Косово оформил хет-трик и добрался до отметки в 30 голов в составе национальной команды.
Для этого ему понадобилось 32 матча.
Игрок «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной Норвегии. До лучшего результата Йергена Юве, который был установлен еще в конце 1930-х, ему осталось только три мяча.
Сборная Норвегии не вышла на Евро-2024.
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