Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд близок к статусу лучшего бомбардира сборной. Сколько осталось забить
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 07:15 |
671
0

Холанд близок к статусу лучшего бомбардира сборной. Сколько осталось забить

Эрлинг лишь в трех голах от звания лучшего

06 июня 2024, 07:15 |
671
0
Холанд близок к статусу лучшего бомбардира сборной. Сколько осталось забить
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд в контрольном матче против Косово оформил хет-трик и добрался до отметки в 30 голов в составе национальной команды.

Для этого ему понадобилось 32 матча.

Игрок «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной Норвегии. До лучшего результата Йергена Юве, который был установлен еще в конце 1930-х, ему осталось только три мяча.

Сборная Норвегии не вышла на Евро-2024.

По теме:
ВИДЕО. Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Косово в товарищеском матче
Мбаппе, перейдя в Реал, стал самым дорогим игроком мира. Кто с ним в топе?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко Источник: Squawka
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина
Футбол | 06 июня 2024, 07:22 1
Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб может сорваться. Стала известна причина

«Атлетико» пока не может договориться с «Жироной»

Стала известна зарплата Моуриньо в Фенербахче
Футбол | 06 июня 2024, 03:59 0
Стала известна зарплата Моуриньо в Фенербахче
Стала известна зарплата Моуриньо в Фенербахче

Жозе будет получать 10.5 миллионов евро в год

Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 05.06.2024, 07:55
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
Бокс | 05.06.2024, 08:40
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Футбол | 05.06.2024, 11:05
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 11
Футбол
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
04.06.2024, 22:58 3
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45
Бокс
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 62
Футбол
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
04.06.2024, 20:32 15
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
04.06.2024, 14:06
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем