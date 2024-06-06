Холанд близок к статусу лучшего бомбардира сборной. Сколько осталось забить

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд в контрольном матче против Косово оформил хет-трик и добрался до отметки в 30 голов в составе национальной команды.

Для этого ему понадобилось 32 матча.

Игрок «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной Норвегии. До лучшего результата Йергена Юве, который был установлен еще в конце 1930-х, ему осталось только три мяча.

Сборная Норвегии не вышла на Евро-2024.