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  4. Степаненко пообещал побриться налысо, если Украина выиграет Евро-2024
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 02:53 |
61
0

Степаненко пообещал побриться налысо, если Украина выиграет Евро-2024

Для Тараса – это страх детства

06 июня 2024, 02:53 |
61
0
Степаненко пообещал побриться налысо, если Украина выиграет Евро-2024
Тарас Степаненко

Вечером 5 июня прошла традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывали главные новости о сборной, а также пообщались с Тарасом Степаненко.

Степаненко пообещал побриться налысо, если Украины выиграет Евро-2024:

«Какой безумный поступок готов сделать, если выиграем Евро? У меня есть такая боязнь с детства – это быть лысым. В детстве у меня очень торчали уши. Для меня, если там чуть побольше побриться, то это был ужас уже. Я боялся шапку снимать.

Поэтому давайте налысо тогда, если выиграем», – сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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