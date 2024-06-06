Степаненко пообещал побриться налысо, если Украина выиграет Евро-2024

Вечером 5 июня прошла традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывали главные новости о сборной, а также пообщались с Тарасом Степаненко.

Степаненко пообещал побриться налысо, если Украины выиграет Евро-2024:

«Какой безумный поступок готов сделать, если выиграем Евро? У меня есть такая боязнь с детства – это быть лысым. В детстве у меня очень торчали уши. Для меня, если там чуть побольше побриться, то это был ужас уже. Я боялся шапку снимать.

Поэтому давайте налысо тогда, если выиграем», – сказал Степаненко.