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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 21:50 | Обновлено 05 июня 2024, 21:52
519
0

Стрим из лагеря сборной Украины. Степаненко в прямом эфире. LIVE

Начало эфира Влады Седан и Роман Бебех запланировано на 5 июня в 22:00

05 июня 2024, 21:50 | Обновлено 05 июня 2024, 21:52
519
0
Стрим из лагеря сборной Украины. Степаненко в прямом эфире. LIVE
УАФ. Тарас Степаненко

Вечером 5 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывает главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Тарасом Степаненко запланировано на 22:00 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграет спарринг против команды Польши.

Стрим из лагеря сборной Украины. Степаненко в прямом эфире. LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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