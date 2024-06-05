Чемпионат Европы05 июня 2024, 21:50 | Обновлено 05 июня 2024, 21:52
519
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Стрим из лагеря сборной Украины. Степаненко в прямом эфире. LIVE
Начало эфира Влады Седан и Роман Бебех запланировано на 5 июня в 22:00
05 июня 2024, 21:50 | Обновлено 05 июня 2024, 21:52
519
0
Вечером 5 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывает главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.
Начало стрима с Тарасом Степаненко запланировано на 22:00 по киевскому времени.
7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграет спарринг против команды Польши.
Стрим из лагеря сборной Украины. Степаненко в прямом эфире. LIVE
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