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  4. Поворознюк признался, почему Лупашко покинул пост наставник Ингульца
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 21:40 |
1117
0

Поворознюк признался, почему Лупашко покинул пост наставник Ингульца

5 июня пресс-служба клуба официально объявил об уходе специалиста

05 июня 2024, 21:40 |
1117
0
Поворознюк признался, почему Лупашко покинул пост наставник Ингульца
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

5 июня «Ингулец» официально сообщил о том, что 37-летний украинский специалист Владислав Лупашко покинул пост главного тренера команды.

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал кадровые изменения в клубе:

«После успешного сезона для нашей команды и нашего тренера к Владиславу Лупашко проявили интерес четыре клуба УПЛ и два зарубежных клуба. Это молодой, талантливый и невероятно перспективный тренер. Его вклад в развитие нашего клуба трудно переоценить.

Игра, которую «Ингулец» демонстрировал в течение сезона, отвечала самым высоким профессиональным стандартам. И самое главное, что Владислав Викторович, как человек и тренер – победитель, которого мы с большой жалостью, но большой благодарностью и легким сердцем отпускаем в мир новых вызовов. Надеемся, что наша общая история еще повторится на самом высоком уровне. Удачи тебе, Влад! Ты навсегда в сердцах болельщиков «Ингульца»!

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отставка Первая лига Украины Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк
Даниил Агарков Источник: ФК Ингулец
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