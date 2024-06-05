Поворознюк признался, почему Лупашко покинул пост наставник Ингульца

5 июня «Ингулец» официально сообщил о том, что 37-летний украинский специалист Владислав Лупашко покинул пост главного тренера команды.

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал кадровые изменения в клубе:

«После успешного сезона для нашей команды и нашего тренера к Владиславу Лупашко проявили интерес четыре клуба УПЛ и два зарубежных клуба. Это молодой, талантливый и невероятно перспективный тренер. Его вклад в развитие нашего клуба трудно переоценить.

Игра, которую «Ингулец» демонстрировал в течение сезона, отвечала самым высоким профессиональным стандартам. И самое главное, что Владислав Викторович, как человек и тренер – победитель, которого мы с большой жалостью, но большой благодарностью и легким сердцем отпускаем в мир новых вызовов. Надеемся, что наша общая история еще повторится на самом высоком уровне. Удачи тебе, Влад! Ты навсегда в сердцах болельщиков «Ингульца»!