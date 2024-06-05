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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 20:57 | Обновлено 05 июня 2024, 21:12
408
0

СВАТОК: «Ярмоленко шутит, что я играю только против топ-команд»

В Нюрнберге сборная Украины провела товарищеский матч против Германии

05 июня 2024, 20:57 | Обновлено 05 июня 2024, 21:12
408
0
СВАТОК: «Ярмоленко шутит, что я играю только против топ-команд»
УАФ. Александр Сваток

3 июня в Нюрнберге сборная Украины провела товарищеский матч против команды Германии (0:0). Своими мыслями по поводу игры поделился защитник Александр Сваток:

«Впечатления положительные, ведь играли между прочим в гостях со сборной Германии. Это очень мощная команда, в которой много игроков высочайшего уровня. Мы достаточно прилично оборонялись и отвечали контратакам. Были моменты, когда мы контролировали мяч по несколько минут. Эта игра полностью пойдет нам на пользу.

Перед матчем тренерский штаб говорил нам, что главное – выйти на поле и показать свой максимум. Выполнить то, что мы наигрывали эти три-четыре дня. А результат не стоял на первом месте. Хотя каждый раз, когда ты играешь за сборную, хочешь побеждать, безразлично, официальный это матч или нет. Ребята выложились на все сто процентов, молодцы!

Андрей Ярмоленко меня уже травит, шутит, что я играю за сборную только против топ-команд, когда нужно мучиться. Мол, карьеру делаю, со слабыми сборными не играю. В поединке мы могли почувствовать атмосферу грядущего Евро. Мы же в Украине иногда играем один матч пять часов и без зрителей, поэтому важно было увидеть полный стадион».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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