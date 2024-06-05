Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Днепр-1
Наибольшее количество штрафа в УПЛ-2023/43 заработало «Полесье»
Звание самой корректной команды чемпионата впервые завоевал «Днепр-1». В сезоне-2023/24 днепряне заработали 1 красную и 57 желтых карточек, набрав 60 штрафных баллов (3 очка – за удаление, 1 – за предупреждение). Вслед за ними расположился «Кривбасс», чьи игроки получили наименьшее количество предупреждений – 48, и «Рух», в пассиве которого, как и у «Днепра-1», всего одно удаление.
Замкнуло дисциплинарный рейтинг «Полесье». Получив 72 желтые и 9 красных карточек, житомиряне заработали 99 очков штрафа. К слову больше удалений за сезон имели ранее только 4 клуба. В ЧУ-2011/12 – «Днепр» (11) и «Волынь» (10), а в ЧУ-2019/20 - «Колос» (10) и «Львов» (10).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2023/24
|
|
|
Уд.
|
Пр.
|
ШО
|
1.
|
Днепр-1
|
1
|
57
|
60
|
2.
|
Кривбасс
|
5
|
48
|
63
|
3.
|
Рух
|
1
|
68
|
71
|
4.
|
Александрия
|
2
|
67
|
73
|
5.
|
Шахтер
|
7
|
52
|
73
|
6.
|
Колос
|
2
|
68
|
74
|
7.
|
Черноморец
|
6
|
58
|
76
|
8.
|
Динамо
|
6
|
61
|
79
|
9.
|
Заря
|
6
|
64
|
82
|
10.
|
Минай
|
3
|
74
|
83
|
11.
|
ЛНЗ
|
2
|
82
|
88
|
12.
|
Верес
|
4
|
81
|
93
|
13.
|
Металлист 1925
|
8
|
69
|
93
|
14.
|
Ворскла
|
5
|
80
|
95
|
15.
|
Оболонь
|
8
|
73
|
97
|
16.
|
Полесье
|
9
|
72
|
99
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