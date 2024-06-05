Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Днепр-1

Звание самой корректной команды чемпионата впервые завоевал «Днепр-1». В сезоне-2023/24 днепряне заработали 1 красную и 57 желтых карточек, набрав 60 штрафных баллов (3 очка – за удаление, 1 – за предупреждение). Вслед за ними расположился «Кривбасс», чьи игроки получили наименьшее количество предупреждений – 48, и «Рух», в пассиве которого, как и у «Днепра-1», всего одно удаление.

Замкнуло дисциплинарный рейтинг «Полесье». Получив 72 желтые и 9 красных карточек, житомиряне заработали 99 очков штрафа. К слову больше удалений за сезон имели ранее только 4 клуба. В ЧУ-2011/12 – «Днепр» (11) и «Волынь» (10), а в ЧУ-2019/20 - «Колос» (10) и «Львов» (10).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2023/24