Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Днепр-1
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 16:51 | Обновлено 05 июня 2024, 17:04
142
0

Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Днепр-1

Наибольшее количество штрафа в УПЛ-2023/43 заработало «Полесье»

05 июня 2024, 16:51 | Обновлено 05 июня 2024, 17:04
142
0
Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Днепр-1
СК Днепр-1

Звание самой корректной команды чемпионата впервые завоевал «Днепр-1». В сезоне-2023/24 днепряне заработали 1 красную и 57 желтых карточек, набрав 60 штрафных баллов (3 очка – за удаление, 1 – за предупреждение). Вслед за ними расположился «Кривбасс», чьи игроки получили наименьшее количество предупреждений – 48, и «Рух», в пассиве которого, как и у «Днепра-1», всего одно удаление.

Замкнуло дисциплинарный рейтинг «Полесье». Получив 72 желтые и 9 красных карточек, житомиряне заработали 99 очков штрафа. К слову больше удалений за сезон имели ранее только 4 клуба. В ЧУ-2011/12 – «Днепр» (11) и «Волынь» (10), а в ЧУ-2019/20 - «Колос» (10) и «Львов» (10).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2023/24

Уд.

Пр.

ШО

1.

Днепр-1

1

57

60

2.

Кривбасс

5

48

63

3.

Рух

1

68

71

4.

Александрия

2

67

73

5.

Шахтер

7

52

73

6.

Колос

2

68

74

7.

Черноморец

6

58

76

8.

Динамо

6

61

79

9.

Заря

6

64

82

10.

Минай

3

74

83

11.

ЛНЗ

2

82

88

12.

Верес

4

81

93

13.

Металлист 1925

8

69

93

14.

Ворскла

5

80

95

15.

Оболонь

8

73

97

16.

Полесье

9

72

99

По теме:
Самым дисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Кирилл Фесюн
Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Тарас Мороз
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
итоги сезона УПЛ Днепр-1 цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05 июня 2024, 14:05 5
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»
Футбол | 05 июня 2024, 15:30 3
Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»
Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»

Футболист хочет посетить родной город, находящийся под оккупацией

Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Бокс | 05.06.2024, 07:58
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Футбол | 04.06.2024, 17:38
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?
Футбол | 05.06.2024, 13:38
На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?
На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
04.06.2024, 06:49 17
Футбол
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
04.06.2024, 17:55 7
Теннис
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
03.06.2024, 23:46 111
Футбол
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
05.06.2024, 08:40 1
Бокс
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем