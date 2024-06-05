Самым дисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Кирилл Фесюн
Голкипер «Колоса» не заработал ни одного наказания в 29 проведенных матчах
Среди всех игроков, проведших в сезоне-2023/24 не менее половины матчей, только 12 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой дюжины своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграл голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн, который таким образом и удостоился звания самого дисциплинированного футболиста чемпионата.
Среди полевых игроков пальма первенства досталась проведшему 24 матча хавбеку «Александрии» Артему Шулянскому. А среди легионеров наиболее дисциплинированным оказался грузинский защитник «Шахтера» Ираклий Азаров, не получивший ни одного предупреждения в 22-х играх.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2023/24 (не менее 15 матчей)
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Кирилл ФЕСЮН
|
Колос
|
29
|
2.
|
Артем ШУЛЯНСКИЙ
|
Александрия
|
24
|
3.
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Днепр-1
|
23
|
4.
|
Ираклий АЗАРОВ
|
Шахтер
|
22
|
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
22
|
6.
|
Дмитрий НАГИЕВ
|
Оболонь
|
20
|
7.
|
Богдан ЧУЕВ
|
Минай
|
19
|
8.
|
Владислав ПОГОРЕЛЫЙ
|
Александрия
|
17
|
|
Владимир ТАНЧИК
|
Днепр-1
|
17
|
10.
|
Ярослав КАРАБИН
|
Рух
|
16
|
|
Николай МИХАЙЛЕНКО
|
Александрия
|
16
|
12.
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
15
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