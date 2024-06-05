Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самым дисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Кирилл Фесюн
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 16:35 | Обновлено 05 июня 2024, 16:56
212
0

Самым дисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Кирилл Фесюн

Голкипер «Колоса» не заработал ни одного наказания в 29 проведенных матчах

05 июня 2024, 16:35 | Обновлено 05 июня 2024, 16:56
212
0
Самым дисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Кирилл Фесюн
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Среди всех игроков, проведших в сезоне-2023/24 не менее половины матчей, только 12 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой дюжины своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграл голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн, который таким образом и удостоился звания самого дисциплинированного футболиста чемпионата.

Среди полевых игроков пальма первенства досталась проведшему 24 матча хавбеку «Александрии» Артему Шулянскому. А среди легионеров наиболее дисциплинированным оказался грузинский защитник «Шахтера» Ираклий Азаров, не получивший ни одного предупреждения в 22-х играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2023/24 (не менее 15 матчей)

Игрок

Клуб

Матчи

1.

Кирилл ФЕСЮН

Колос

29

2.

Артем ШУЛЯНСКИЙ

Александрия

24

3.

Александр ФИЛИППОВ

Днепр-1

23

4.

Ираклий АЗАРОВ

Шахтер

22

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

22

6.

Дмитрий НАГИЕВ

Оболонь

20

7.

Богдан ЧУЕВ

Минай

19

8.

Владислав ПОГОРЕЛЫЙ

Александрия

17

Владимир ТАНЧИК

Днепр-1

17

10.

Ярослав КАРАБИН

Рух

16

Николай МИХАЙЛЕНКО

Александрия

16

12.

НЕВЕРТОН

Шахтер

15
По теме:
Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Днепр-1
Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Тарас Мороз
Виталий Буяльский – лучший игрок УПЛ по оценкам Sport.ua
итоги сезона УПЛ Кирилл Фесюн цифры и факты Колос Ковалевка
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Футбол | 05 июня 2024, 15:50 6
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского

Предложений по лидерам у киевлян нет

В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
Бокс | 05 июня 2024, 08:40 1
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича

В организации пока не решили, что делать после победы Даниеля Дюбуа

Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Футбол | 04.06.2024, 21:56
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Футбол | 04.06.2024, 22:58
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 05.06.2024, 15:26
Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
04.06.2024, 17:55 7
Теннис
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем