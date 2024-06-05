Самым дисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Кирилл Фесюн

Среди всех игроков, проведших в сезоне-2023/24 не менее половины матчей, только 12 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой дюжины своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграл голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн, который таким образом и удостоился звания самого дисциплинированного футболиста чемпионата.

Среди полевых игроков пальма первенства досталась проведшему 24 матча хавбеку «Александрии» Артему Шулянскому. А среди легионеров наиболее дисциплинированным оказался грузинский защитник «Шахтера» Ираклий Азаров, не получивший ни одного предупреждения в 22-х играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2023/24 (не менее 15 матчей)