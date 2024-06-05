Килиан МБАППЕ: «Евро сложнее чемпионата мира. Тяжело уже в группе»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что чемпионат Европы является более сильным турниром, чем чемпионат мира.

«На мой взгляд, чемпионат Европы значительно сложнее чемпионата мира. Очень тяжело становится уже на групповом этапе. Сборная Франции не может выиграть чемпионат Европы 24 года».

«Это достаточно долго, но мы пытаемся не оказывать на себя дополнительное давление. Готовимся к групповому этапу», — сказал Мбаппе.

На групповом этапе Евро французы сыграют против Нидерландов, Австрии и Польши.