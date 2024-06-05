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  4. Килиан МБАППЕ: «Евро сложнее чемпионата мира. Тяжело уже в группе»
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 16:40 | Обновлено 05 июня 2024, 16:42
311
3

Килиан МБАППЕ: «Евро сложнее чемпионата мира. Тяжело уже в группе»

Игрок считает Евро более сильным турниром

05 июня 2024, 16:40 | Обновлено 05 июня 2024, 16:42
311
3
Килиан МБАППЕ: «Евро сложнее чемпионата мира. Тяжело уже в группе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что чемпионат Европы является более сильным турниром, чем чемпионат мира.

«На мой взгляд, чемпионат Европы значительно сложнее чемпионата мира. Очень тяжело становится уже на групповом этапе. Сборная Франции не может выиграть чемпионат Европы 24 года».

«Это достаточно долго, но мы пытаемся не оказывать на себя дополнительное давление. Готовимся к групповому этапу», — сказал Мбаппе.

На групповом этапе Евро французы сыграют против Нидерландов, Австрии и Польши.

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сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе чемпионат Европы по футболу
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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Комментарии 3
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Octopus
Погодите, на ЧМ теперь 12 групп и 48 участников, будет еще легче в группе))
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0
Gorilla_Grodd
ЧЄ був би ще сильніший з 16 командами.
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0
Сміх
І в чому він не правий? Всякі острови з океайній приїзжають отримати тягла у групі. 
А в Європі у всіх високий рівень і зразу заруба стартує.
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0
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