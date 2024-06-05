Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Тарас Мороз
В минувшем сезоне полузащитник «Оболони» заработал 2 красные и 11 желтых карточек
Самым недисциплинированным игроком сезона-2023/24 стал Тарас Мороз. Полузащитник «Оболони» получил 2 красные карточки и 11, больше всех (наряду с Артемом Челядиным из «Ворсклы»), желтых, набрав 17 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение). К слову, в истории УПЛ больше штрафа в одном чемпионате зарабатывали только четыре футболиста.
Среди иностранцев в «лидерах» оказался бразильский защитник «Зари» Жордан. Набрав – 16 штрафных баллов (3 удаления и 7 предупреждений), он к тому же повторил «рекордный» среди легионеров из дальнего зарубежья результат 4-летней давности соотечественника Рафаэла Сабину из «Львова». А среди вратарей пальма «первенства» досталась голкиперу «Металлиста 1925» Олегу Мозилю (1 красная и 2 желтых карточки).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2023/24
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Уд.
|
Пр.
|
Штраф
|
1.
|
Тарас МОРОЗ
|
Оболонь
|
2
|
11
|
17
|
2.
|
ЖОРДАН
|
Заря
|
3
|
7
|
16
|
3.
|
Владимир САЛЮК
|
Черноморец
|
2
|
6
|
12
|
4.
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Днепр-1
|
1
|
9
|
12
|
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
1
|
9
|
12
|
|
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ
|
Полесье
|
1
|
9
|
12
|
7.
|
Виталий РОМАН
|
Рух
|
1
|
8
|
11
|
8.
|
Артем ЧЕЛЯДИН
|
Ворскла
|
-
|
11
|
11
|
9.
|
Артем ВОВКУН
|
Оболонь
|
2
|
4
|
10
|
|
Богдан КУШНИРЕНКО
|
Полесье
|
2
|
4
|
10
|
11.
|
Артур АВАГИМЯН
|
Черноморец
|
1
|
7
|
10
Игроки, получившие наибольшее количество штрафа за сезон
|
ШО
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
21
|
(2к + 15ж)
|
Давид ХОЧОЛАВА
|
Черноморец
|
2016/17
|
18
|
(3к + 9ж)
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
2004/05
|
18
|
(3к + 9ж)
|
Муртаз ДАУШВИЛИ
|
Карпаты
|
2012/13
|
18
|
(2к + 12ж)
|
Ринар ВАЛЕЕВ
|
Кривбасс
|
2011/12
|
17
|
(2к + 11ж)
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
Кривбасс
|
2011/12
|
17
|
(2к + 11ж)
|
Тарас МОРОЗ
|
Оболонь
|
2023/24
|
16
|
(3к + 7ж)
|
Владимир ПОЛЕВОЙ
|
Металлург З
|
2009/10
|
16
|
(3к + 7ж)
|
ЖОРДАН
|
Заря
|
2023/24
|
16
|
(2к + 10ж)
|
Сергей СИМИНИН
|
Верес
|
2017/18
|
16
|
(2к + 10ж)
|
РАФАЭЛ САБИНУ
|
Львов
|
2019/20
|
16
|
(1к + 13ж)
|
Виталий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
2013/14
|
16
|
(1к + 13ж)
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Заря
|
2019/20
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