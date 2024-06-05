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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 16:26 | Обновлено 05 июня 2024, 16:55
266
2

Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Тарас Мороз

В минувшем сезоне полузащитник «Оболони» заработал 2 красные и 11 желтых карточек

05 июня 2024, 16:26 | Обновлено 05 июня 2024, 16:55
266
2
Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Тарас Мороз
УПЛ. Тарас Мороз

Самым недисциплинированным игроком сезона-2023/24 стал Тарас Мороз. Полузащитник «Оболони» получил 2 красные карточки и 11, больше всех (наряду с Артемом Челядиным из «Ворсклы»), желтых, набрав 17 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение). К слову, в истории УПЛ больше штрафа в одном чемпионате зарабатывали только четыре футболиста.

Среди иностранцев в «лидерах» оказался бразильский защитник «Зари» Жордан. Набрав – 16 штрафных баллов (3 удаления и 7 предупреждений), он к тому же повторил «рекордный» среди легионеров из дальнего зарубежья результат 4-летней давности соотечественника Рафаэла Сабину из «Львова». А среди вратарей пальма «первенства» досталась голкиперу «Металлиста 1925» Олегу Мозилю (1 красная и 2 желтых карточки).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2023/24

Игрок

Клуб

Уд.

Пр.

Штраф

1.

Тарас МОРОЗ

Оболонь

2

11

17

2.

ЖОРДАН

Заря

3

7

16

3.

Владимир САЛЮК

Черноморец

2

6

12

4.

Эдуард САРАПИЙ

Днепр-1

1

9

12

Александр СКЛЯР

Ворскла

1

9

12

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ

Полесье

1

9

12

7.

Виталий РОМАН

Рух

1

8

11

8.

Артем ЧЕЛЯДИН

Ворскла

-

11

11

9.

Артем ВОВКУН

Оболонь

2

4

10

Богдан КУШНИРЕНКО

Полесье

2

4

10

11.

Артур АВАГИМЯН

Черноморец

1

7

10

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа за сезон

ШО

Игрок

Клуб

Сезон

21

(2к + 15ж)

Давид ХОЧОЛАВА

Черноморец

2016/17

18

(3к + 9ж)

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

2004/05

18

(3к + 9ж)

Муртаз ДАУШВИЛИ

Карпаты

2012/13

18

(2к + 12ж)

Ринар ВАЛЕЕВ

Кривбасс

2011/12

17

(2к + 11ж)

Виталий ЛИСИЦКИЙ

Кривбасс

2011/12

17

(2к + 11ж)

Тарас МОРОЗ

Оболонь

2023/24

16

(3к + 7ж)

Владимир ПОЛЕВОЙ

Металлург З

2009/10

16

(3к + 7ж)

ЖОРДАН

Заря

2023/24

16

(2к + 10ж)

Сергей СИМИНИН

Верес

2017/18

16

(2к + 10ж)

РАФАЭЛ САБИНУ

Львов

2019/20

16

(1к + 13ж)

Виталий ВЕРНИДУБ

Заря

2013/14

16

(1к + 13ж)

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

Заря

2019/20
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Сергей Цыба Sport.ua
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DK1961
Самой корректной командой стал Кривбасс, получивший меньше всех карточек
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