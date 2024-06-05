Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2023/24 стал Тарас Мороз

Самым недисциплинированным игроком сезона-2023/24 стал Тарас Мороз. Полузащитник «Оболони» получил 2 красные карточки и 11, больше всех (наряду с Артемом Челядиным из «Ворсклы»), желтых, набрав 17 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение). К слову, в истории УПЛ больше штрафа в одном чемпионате зарабатывали только четыре футболиста.

Среди иностранцев в «лидерах» оказался бразильский защитник «Зари» Жордан. Набрав – 16 штрафных баллов (3 удаления и 7 предупреждений), он к тому же повторил «рекордный» среди легионеров из дальнего зарубежья результат 4-летней давности соотечественника Рафаэла Сабину из «Львова». А среди вратарей пальма «первенства» досталась голкиперу «Металлиста 1925» Олегу Мозилю (1 красная и 2 желтых карточки).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2023/24

Игрок Клуб Уд. Пр. Штраф 1. Тарас МОРОЗ Оболонь 2 11 17 2. ЖОРДАН Заря 3 7 16 3. Владимир САЛЮК Черноморец 2 6 12 4. Эдуард САРАПИЙ Днепр-1 1 9 12 Александр СКЛЯР Ворскла 1 9 12 Вячеслав ТАНКОВСКИЙ Полесье 1 9 12 7. Виталий РОМАН Рух 1 8 11 8. Артем ЧЕЛЯДИН Ворскла - 11 11 9. Артем ВОВКУН Оболонь 2 4 10 Богдан КУШНИРЕНКО Полесье 2 4 10 11. Артур АВАГИМЯН Черноморец 1 7 10

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа за сезон