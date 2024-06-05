Украинцы стали дешевле. Transfermarkt обновил ценники игроков Серии А

Популярный портал Transfermarkt сегодня обновил свою оценку стоимости игроков итальянской Серии А, где выступают украинские полузащитники Руслан Малиновский («Дженоа») и Виктор Коваленко («Эмполи»).

Оба после обновления упали в цене. Малиновский стал дешевле на 2 миллиона евро – его цена упала с 10 миллионов до 8.

Виктор Коваленко стал дешевле на 200 тісяч евро: его стоимость упала с 1,7 до 1,5 миллиона евро.

Напомним, Малиновский в нынешнем сезоне Серии А провел 28 матчей и отличился в них 4 голами и 1 ассистом. На счету Коваленко 2 гола и 1 ассист в 17 поединках.