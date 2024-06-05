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Италия
05 июня 2024, 15:24 | Обновлено 05 июня 2024, 15:28
305
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Украинцы стали дешевле. Transfermarkt обновил ценники игроков Серии А

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко упали в цене

05 июня 2024, 15:24 | Обновлено 05 июня 2024, 15:28
305
1
Украинцы стали дешевле. Transfermarkt обновил ценники игроков Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Популярный портал Transfermarkt сегодня обновил свою оценку стоимости игроков итальянской Серии А, где выступают украинские полузащитники Руслан Малиновский («Дженоа») и Виктор Коваленко («Эмполи»).

Оба после обновления упали в цене. Малиновский стал дешевле на 2 миллиона евро – его цена упала с 10 миллионов до 8.

Виктор Коваленко стал дешевле на 200 тісяч евро: его стоимость упала с 1,7 до 1,5 миллиона евро.

Напомним, Малиновский в нынешнем сезоне Серии А провел 28 матчей и отличился в них 4 голами и 1 ассистом. На счету Коваленко 2 гола и 1 ассист в 17 поединках.

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Руслан Малиновский Дженоа Виктор Коваленко Эмполи Transfermarkt
Олег Дидух Источник: Transfermarkt
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Комментарии 1
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Octopus
Зато Забарный на 4 миллиона подорожал и компенсировал эту потерю для суммарной стоимости сборной.
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