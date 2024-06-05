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  4. Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 15:50 |
2524
8

Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского

Предложений по лидерам у киевлян нет

05 июня 2024, 15:50 |
2524
8
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что рассмотрит возможность продажи лидеров команды Николая Шапаренко, Виталия Буяльского и других, но предложений пока нет.

«Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой «Динамо» не будет».

«Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Игорь Суркис Николай Шапаренко Виталий Буяльский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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kadaad
Буяльского можно смело продавать, пользы от него не много, а без Шапаренко Динамо на сегодня просто нулевое, он самый креативный игрок.
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+3
Gargantua
за Циганкова гарантировано капнет, так что можно не кипишевать.
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+3
AK.228
Це добре для динамо
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+1
Boodya
Після Євро світові трансфери й закрутяться, поки зарано взагалі щось писати з цього приводу
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+1
OtsoCity
😂
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+1
Falko
Факс ніяк не надійде. А раптом тому, що світла нема? )
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0
Alex T
Нет ну и ладненько 
Ответить
0
Ostap Sweet Cherry
Можно отправить в Динамо Дрезден на помощь одноклубникам.  В обмен на  Мардеры.
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-4
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