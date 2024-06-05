Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что рассмотрит возможность продажи лидеров команды Николая Шапаренко, Виталия Буяльского и других, но предложений пока нет.

«Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой «Динамо» не будет».

«Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро», – сказал Суркис.