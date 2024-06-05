Украина. Премьер лига05 июня 2024, 15:50 |
2524
8
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Предложений по лидерам у киевлян нет
05 июня 2024, 15:50 |
2524
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Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что рассмотрит возможность продажи лидеров команды Николая Шапаренко, Виталия Буяльского и других, но предложений пока нет.
«Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой «Динамо» не будет».
«Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро», – сказал Суркис.
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Комментарии 8
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Буяльского можно смело продавать, пользы от него не много, а без Шапаренко Динамо на сегодня просто нулевое, он самый креативный игрок.
за Циганкова гарантировано капнет, так что можно не кипишевать.
Це добре для динамо
Після Євро світові трансфери й закрутяться, поки зарано взагалі щось писати з цього приводу
😂
Факс ніяк не надійде. А раптом тому, що світла нема? )
Нет ну и ладненько
Можно отправить в Динамо Дрезден на помощь одноклубникам. В обмен на Мардеры.
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