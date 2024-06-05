Капитан сборной Украины оценил матч с Германией и подарок Реброву

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал контрольный матч с Германией (0:0) и день рождения тренера Сергея Реброва, которому 3 июня исполнилось 50 лет.

«У них были моменты, они контролировали матч. Но мы выстояли, хорошо сыграли в обороне. Думаю, с такой командой – это хороший результат. Кроме того, был день рождения у главного тренера. Рады, что подарили ему результат, а не галстук. Играли с ними год назад? Да, это другая Германия».

«Сейчас они стали более организованными и дисциплинированными. Тогда было много свободных зон, а сейчас было сложно выходить в контратаки. Не было у нас много контратак, и можно говорить, что они стали сильнее».

«Схема с тремя защитниками? Мы это делаем не так, чтобы просто поменять схему. В зависимости от соперника, и если сильный соперник, чтобы насытить линию обороны и закрыть зоны», — сказал Степаненко.