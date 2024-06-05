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  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинский футбол по уровню могу сравнить с итальянским»
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 15:04 |
356
2

Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинский футбол по уровню могу сравнить с итальянским»

Защитник «Кривбасса» – об уровне УПЛ

05 июня 2024, 15:04 |
356
2
Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинский футбол по уровню могу сравнить с итальянским»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра высоко оценил уровень УПЛ:

«Честно говоря, когда я приехал сюда, я не ожидал такого высокого уровня качественных полей, баз, стадионов. Я увидел очень высокий уровень клубной инфраструктуры и был приятно поражен. Эти все моменты невероятно важны для нас, легионеров, ведь мы находимся далеко от наших домов.

В украинском футболе очень много сильных, топовых игроков, уровень которых невероятно высок. Я могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским, по уровню».

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Рафаэль Бандейра Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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turist86
Скоро він скаже, що Кривий Ріг йому подобається більше ніж Рим і Мілан 
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