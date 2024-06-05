Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинский футбол по уровню могу сравнить с итальянским»

Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра высоко оценил уровень УПЛ:

«Честно говоря, когда я приехал сюда, я не ожидал такого высокого уровня качественных полей, баз, стадионов. Я увидел очень высокий уровень клубной инфраструктуры и был приятно поражен. Эти все моменты невероятно важны для нас, легионеров, ведь мы находимся далеко от наших домов.

В украинском футболе очень много сильных, топовых игроков, уровень которых невероятно высок. Я могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским, по уровню».

