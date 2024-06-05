Суркис подтвердил интерес к Динамо к Пихаленку
Президент клуба считает, что такой переход Динамо осилит
Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Днепра-1» Александра Пихаленка. Его хочет видеть в команде тренер Александр Шовковский.
«У нас есть достаточно возможностей, чтобы приобрести игрока, интересующего наш тренерский штаб – такого, как Пихалонок», – сказал Суркис.
Украинские СМИ и журналисты уже сообщали, что Пихаленок перейдет в «Динамо» за 2,5 миллиона евро. Игрок, выбирая между киевлянами и «Шахтером», выбрал команду Шовковского.
В минувшем сезоне 27-летний игрок забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче.
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