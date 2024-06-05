Суркис подтвердил интерес к Динамо к Пихаленку

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Днепра-1» Александра Пихаленка. Его хочет видеть в команде тренер Александр Шовковский.

«У нас есть достаточно возможностей, чтобы приобрести игрока, интересующего наш тренерский штаб – такого, как Пихалонок», – сказал Суркис.

Украинские СМИ и журналисты уже сообщали, что Пихаленок перейдет в «Динамо» за 2,5 миллиона евро. Игрок, выбирая между киевлянами и «Шахтером», выбрал команду Шовковского.

В минувшем сезоне 27-летний игрок забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче.