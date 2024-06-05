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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 15:02 | Обновлено 05 июня 2024, 15:16
854
0

Суркис подтвердил интерес к Динамо к Пихаленку

Президент клуба считает, что такой переход Динамо осилит

05 июня 2024, 15:02 | Обновлено 05 июня 2024, 15:16
854
0
Суркис подтвердил интерес к Динамо к Пихаленку
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Днепра-1» Александра Пихаленка. Его хочет видеть в команде тренер Александр Шовковский.

«У нас есть достаточно возможностей, чтобы приобрести игрока, интересующего наш тренерский штаб – такого, как Пихалонок», – сказал Суркис.

Украинские СМИ и журналисты уже сообщали, что Пихаленок перейдет в «Динамо» за 2,5 миллиона евро. Игрок, выбирая между киевлянами и «Шахтером», выбрал команду Шовковского.

В минувшем сезоне 27-летний игрок забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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