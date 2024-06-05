Кто будет основным на Евро? Лунин и Бущан сыграют по контрольному матчу

Рустам Хужджамов, тренер вратарей сборной Украины, рассказал о том, что в трех контрольных матчах перед Евро-2024 шансы показать себя получат все вратари команды.

Анатолий Трубин уже сыграл с Германией (0:0), далее по матчу получат Андрей Лунин и Георгий Бущан.

«Будет ротация вратарей. Все наши вратари сыграют по полному матчу. Я думаю, что это честно. Посмотреть, в каком состоянии находится каждый вратарь, поэтому будет ротация», — сказал Худжамов.

7 июня сборная сыграет против Польши, а 11 июня – против Молдовы.