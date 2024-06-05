Украина. Премьер лига05 июня 2024, 13:49 | Обновлено 05 июня 2024, 14:19
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Кто будет основным на Евро? Лунин и Бущан сыграют по контрольному матчу
Трубин свой шанс получил, далее сыграют Лунин и Бущан
05 июня 2024, 13:49 | Обновлено 05 июня 2024, 14:19
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Рустам Хужджамов, тренер вратарей сборной Украины, рассказал о том, что в трех контрольных матчах перед Евро-2024 шансы показать себя получат все вратари команды.
Анатолий Трубин уже сыграл с Германией (0:0), далее по матчу получат Андрей Лунин и Георгий Бущан.
«Будет ротация вратарей. Все наши вратари сыграют по полному матчу. Я думаю, что это честно. Посмотреть, в каком состоянии находится каждый вратарь, поэтому будет ротация», — сказал Худжамов.
7 июня сборная сыграет против Польши, а 11 июня – против Молдовы.
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Комментарии 1
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бред какой-то...если трубин к примеру то что он будет с 1 по 15 без игровой практики....а трубин скорее всего и будет он себя нормально проявил.....к примеру с цыганами может вообще не быть ударов та что ставить тогда того вратаря что с цыганами будет стоять.Нужно выбрать одного и ставить три игры---какая в ср...у справедливость,идиоты.
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