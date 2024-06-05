Украина. Премьер лига05 июня 2024, 13:30 |
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На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги
Филиппов вряд ли останется в Днепре-1
05 июня 2024, 13:30 |
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Форвард Александр Филиппов, который, скорее всего, покинет «Днепр-1» после завершения контракта 30 июня, уже имеет не менее пяти предложений.
Кроме четырех клубов УПЛ, которые не называются, опытного форварда хочет пригласить вылетевший в Первую лигу «Металлист 1925». При этом харьковчане способны дать такую же зарплату, как «Днепр-1», но будет выплачивать ее вовремя.
31-летний Филиппов в минувшем сезоне забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
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