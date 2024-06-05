На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги

Форвард Александр Филиппов, который, скорее всего, покинет «Днепр-1» после завершения контракта 30 июня, уже имеет не менее пяти предложений.

Кроме четырех клубов УПЛ, которые не называются, опытного форварда хочет пригласить вылетевший в Первую лигу «Металлист 1925». При этом харьковчане способны дать такую же зарплату, как «Днепр-1», но будет выплачивать ее вовремя.

31-летний Филиппов в минувшем сезоне забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.