Тренер сборной Украины: «Наши вратари? Они как дети»

Рустам Худжамов, тренер вратарей сборной Украины, оценил ситуацию с киперами в национальной команде перед Евро-2024.

«Игра Трубина с Германией? Не буду Капитаном очевидность, все видели игру. Классный матч от Анатолия, работаем дальше. Вратари как дети. Одного похвалил – другие могут не понять. Анатолий сделал то, к чему он готовился. Оценку ставить не буду, сыграл хорошо».

«Конкуренция? Очень классно, когда у тебя не только тут три вратаря, но и еще есть в Украине, которых можно довызвать. Есть Ризнык, Сарнавский... У нас классные вратари, хорошо, что есть выбор».

«Лунин? Еще не говорили с ним после его приезда. Все поздравили его с победой в Лиге чемпионов, его вклад был большим. Охарактеризовать наших вратарей? Снова – они как дети. Классные пацаны, классная атмосфера, классно работают. Все супер», — сказал Худжамов.