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  4. Тренер сборной Украины: «Наши вратари? Они как дети»
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 14:33 |
1873
2

Тренер сборной Украины: «Наши вратари? Они как дети»

Хуждамов оценил конкуренцию в сборной Украины

05 июня 2024, 14:33 |
1873
2
Тренер сборной Украины: «Наши вратари? Они как дети»
УАФ

Рустам Худжамов, тренер вратарей сборной Украины, оценил ситуацию с киперами в национальной команде перед Евро-2024.

«Игра Трубина с Германией? Не буду Капитаном очевидность, все видели игру. Классный матч от Анатолия, работаем дальше. Вратари как дети. Одного похвалил – другие могут не понять. Анатолий сделал то, к чему он готовился. Оценку ставить не буду, сыграл хорошо».

«Конкуренция? Очень классно, когда у тебя не только тут три вратаря, но и еще есть в Украине, которых можно довызвать. Есть Ризнык, Сарнавский... У нас классные вратари, хорошо, что есть выбор».

«Лунин? Еще не говорили с ним после его приезда. Все поздравили его с победой в Лиге чемпионов, его вклад был большим. Охарактеризовать наших вратарей? Снова – они как дети. Классные пацаны, классная атмосфера, классно работают. Все супер», — сказал Худжамов.

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Рустам Худжамов Сергей Ребров сборная Украины по футболу Георгий Бущан Евро-2024 Андрей Лунин Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Raien
Так і не згадаю коли у нас була настількі потужна воротарська обойма.
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+4
SHN
Заниматься такими глупостями перед ЕВРО?!
Интересно в какой ещё сборной такой цирк был...
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-4
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Теннис
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