Испания05 июня 2024, 14:11 |
2616
0
Перебьет рекорд Довбика. Жирона подписывает молодого форварда
Клуб отдаст 14 миллионов евро за Лусиано Родригеса
05 июня 2024, 14:11 |
2616
0
По информации испанских СМИ, «Жирона» в ближайшее время объявит о трансфере уругвайского форварда Лусиано Родригеса. За 70% прав на игрока клуб заплатит 14 миллионов евро.
Это почти вдвое больше, чем нынешний трансферный рекорд «Жироны» – за Артема Довбика минувшим летом заплатили около 8 миллионов евро.
20-летний Родригес выступает за команду «Ливерпуль» Монтевидео.
«Жирона» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2024, 21:56 60
Днепровский клуб получит 2,5 миллиона евро
Футбол | 05 июня 2024, 13:04 0
Наставник вернулся работать в Италию
Теннис | 05.06.2024, 10:17
Футбол | 05.06.2024, 09:25
Футбол | 05.06.2024, 07:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2024, 10:40
04.06.2024, 17:38 13
03.06.2024, 20:17 6
04.06.2024, 07:13
04.06.2024, 03:05
04.06.2024, 07:11 8
03.06.2024, 19:00 4
04.06.2024, 06:49 17