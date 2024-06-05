Перебьет рекорд Довбика. Жирона подписывает молодого форварда

По информации испанских СМИ, «Жирона» в ближайшее время объявит о трансфере уругвайского форварда Лусиано Родригеса. За 70% прав на игрока клуб заплатит 14 миллионов евро.

Это почти вдвое больше, чем нынешний трансферный рекорд «Жироны» – за Артема Довбика минувшим летом заплатили около 8 миллионов евро.

20-летний Родригес выступает за команду «Ливерпуль» Монтевидео.

«Жирона» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.