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  4. Перебьет рекорд Довбика. Жирона подписывает молодого форварда
Испания
05 июня 2024, 14:11 |
2616
0

Перебьет рекорд Довбика. Жирона подписывает молодого форварда

Клуб отдаст 14 миллионов евро за Лусиано Родригеса

05 июня 2024, 14:11 |
2616
0
Перебьет рекорд Довбика. Жирона подписывает молодого форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Лусиано Родригес

По информации испанских СМИ, «Жирона» в ближайшее время объявит о трансфере уругвайского форварда Лусиано Родригеса. За 70% прав на игрока клуб заплатит 14 миллионов евро.

Это почти вдвое больше, чем нынешний трансферный рекорд «Жироны» – за Артема Довбика минувшим летом заплатили около 8 миллионов евро.

20-летний Родригес выступает за команду «Ливерпуль» Монтевидео.

«Жирона» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

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Жирона Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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