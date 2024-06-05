Забарный оценил игру с Германией и схему с тремя защитниками
Илье комфортно играть в три центральных защитника
Защитник сборной Украины Илья Забарный оценил контрольный матч с Германией (0:0), а также не очень привычную для команды схему с тремя центральными игроками в обороне.
«Ничья с Германией – хороший результат, справедливый. Хороший матч для подготовки к Евро. Три центральных защитника? Да, такая схема была, все приняли это нормально. Понимаем, кто играет у Германии в атаке, и что будет тяжело. Мне кажется, мы хорошо и компактно оборонялись».
«Для меня это комфортная схема. Конечно, терпели часть игры, но ты понимаешь, что так нужно, учитывая уровень противника. Пришлось попотеть, много оборонялись», – сказал Забарный.
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