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  4. Забарный оценил игру с Германией и схему с тремя защитниками
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 12:10 |
366
0

Забарный оценил игру с Германией и схему с тремя защитниками

Илье комфортно играть в три центральных защитника

05 июня 2024, 12:10 |
366
0
Забарный оценил игру с Германией и схему с тремя защитниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный оценил контрольный матч с Германией (0:0), а также не очень привычную для команды схему с тремя центральными игроками в обороне.

«Ничья с Германией – хороший результат, справедливый. Хороший матч для подготовки к Евро. Три центральных защитника? Да, такая схема была, все приняли это нормально. Понимаем, кто играет у Германии в атаке, и что будет тяжело. Мне кажется, мы хорошо и компактно оборонялись».

«Для меня это комфортная схема. Конечно, терпели часть игры, но ты понимаешь, что так нужно, учитывая уровень противника. Пришлось попотеть, много оборонялись», – сказал Забарный.

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сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Илья Забарный Германия - Украина Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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